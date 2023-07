Featured story

Twitter पर बंपर कमाई के लिए ऑन कर दें ये सेटिंग, वीडियो पोस्ट होने के साथ मिलना शुरू हो जाएगा पैसा

How To enable monetization settings on twitter for video ट्विटर पर एक एक्विट यूजर हैं तो इस प्लेटफॉर्म को अपनी कमाई का जरिया भी बना सकते हैं। ट्विटर पर पोस्ट शेयर करने के साथ हर पोस्ट पर पैसा कमाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए ट्विटर की कुछ टर्म्स और कंडीशन को पूरा करना जरूरी है इसके अलावा एक सेटिंग को एनेबल करना होगा।