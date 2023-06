नया ऑडियो डिवाइस खरीदने का बना रहे हैं प्लान, यहां चेक करें टॉप सेलिंग Neckband Earphones की लिस्ट

top selling neckband wireless earphones in India अगर आप भी एक नया ऑडियो डिवाइस खरीदने का मन बना रहे हैं और इसके लिए नेकबैंड वायरलैस ईयरफोन्स खोज रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। यहां आपको सबसे ज्यादा बिकने वाले neckband wireless earphones के बारे में ही बता रहे हैं। यहां हम इन बड्स की खूबियां और खामियां बता रहे हैं।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। म्यूजिक सुनने के लिए ऑडियो डिवाइस खरीदने की बात आती है तो यूजर के जेहन ईयरबड्स का ही ख्याल आता है। हालांकि, नेकबैंड ईयरफोन्स को भी ब्लूटुथ कनेक्टिविटी और कई बेहतरीन फीचर्स के साथ पेश किया जाता है। नेकबैंड ईयरफोन्स रनिंग, ट्रैवलिंग और वर्कआउट जैसे टास्क के लिए एक बढ़िया ऑप्शन माना जा सकता है। इस आर्टिकल में आपको साल 2022 के सबसे ज्यादा बिकने वाले नेकबैंड ईयरबड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इन ईयरबड्स की खूबियों और खामियों को बता रहे हैं- कौन-से हैं सबसे ज्यादा बिकने वाले नेकबैंड ईयरफोन्स? Boat Rockerz 255 Pro Plus बॉट के ये ईयरबड्स फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आते हैं। इसके अलावा ईयरबड्स IPX7 रेटिंग के साथ आते हैं यानी डिवाइस वॉटर रेजिस्टेंट फीचर के साथ आता है। यह एक मैटेलिक डिजाइन वाला ईयरबड है। इन ईयरबड की खामी ये है कि बड्स में ईयरटिप की अच्छी फिटिंग नहीं मिलती है। OnePlus Bullet Wireless Z2 वनप्लस के इन ईयरबड्स को अच्छी बैटरी लाइफ के साथ ऑफर किया जाता है। ईयरबड्स एआई नॉइस कैंसेलेशन और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट फीचर के साथ आते हैं।इन ईयरबड की खामी ये है कि बड्स में डुअल- डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। Realme Buds Wireless 2 Neo रियलमी के ये ईयरबड्स लॉ-लेटेंसी गेमिंग मोड और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। गेमर्स हैं तो ये बड्स एक अच्छी डील हो सकती है। बड्स वॉटर-रेजिस्टेंट फीचर के साथ भी आते हैं। ईयरबड की खामी ये है कि बड्स प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं। Realme Buds Wireless 2S रियलमी के ये दूसरे बड्स एआई ईएनसी कैंसेलेशन फीचर के साथ आते हैं। आप बैकग्राउंड में बिना किसी नॉइस के कॉल अटेंड कर सकते हैं। डिवाइस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं।ईयरबड की खामी ये है कि बड्स प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं। Boult Audio ProBass Curve-X बॉल्ट के ये ईयरबड्स फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और वॉटर रेजिस्टेंट डिजाइन के साथ आते हैं। ईयरबड की खामी ये है कि बड्स मैग्नेटिक कंट्रोल ऑप्शन के साथ नहीं आते हैं।

