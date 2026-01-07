ये है Jio का सबसे सस्ता 5G प्रीपेड प्लान, कीमत 200 रुपये से कम; जानें बेनिफिट्स

Language
    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 09:30 AM (IST)

    ये है Jio का सबसे सस्ता 5G प्लान। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Reliance Jio भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। कंपनी एक सस्ता 5G रिचार्ज प्लान ऑफर करती है। असल में, Jio अकेली ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो 200 रुपये से कम के प्लान के साथ 5G बेनिफिट देती है। ऐसे में आज, हम रिलायंस जियो के 2026 के सबसे सस्ते 5G रिचार्ज प्लान के बारे में यहां बात करने जा रहे हैं। जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ 198 रुपये है। अगर आप सिर्फ 5G ही नहीं, बल्कि डेली 2GB डेटा भी चाहते हैं, तो ये कंपनी का सबसे सस्ता ऑफर है। आइए जानते हैं इस प्लान के सभी बेनिफिट्स।

    Jio का 5G वाला सबसे सस्ता प्लान

    रिलायंस जियो के 198 रुपये वाले प्लान में रोजाना 2GB डेटा मिलता है। ये प्लान 5G डेटा का फायदा भी देता है। हालांकि, इसके लिए आपके पास 5G सपोर्ट करने वाला डिवाइस होना जरूरी है। साथ ही ये भी जरूरी है कि आप टेलीकॉम कंपनी के 5G कवरेज वाले इलाके में रहते हों। इस प्लान की सर्विस वैलिडिटी सिर्फ 14 दिन है, यानी दो केवल हफ्ते। ये ज्यादा वैलिडिटी नहीं है, लेकिन कम से कम, अगर आप ज्यादा पैसे खर्च किए बिना अपने इलाके में जियो के 5G को आजमाना चाहते हैं, तो ये आपको ऐसा करने की आजादी देता है।

    साथ ही इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100SMS भी दिया जाता है। इसके अलावा Jio TV और JioAICloud का भी एक्सेस दिया जाता है। प्लान में डेटा लिमिट के बाद स्पीड घटकर 64 Kbps हो जाती है।

    टेलीकॉमटॉक के मुताबिक, जियो का 198 रुपये वाला प्लान पूरी इंडस्ट्री में अकेला ऐसा ऑफर है जो 5G दे रहा है। जियो ये प्लान पूरे भारत में ग्राहकों को देता है यानी सभी टेलीकॉम सर्किल में।

    इसके अलावा, कंपनी के और भी प्लान हैं जो आपको 5G बेनिफिट्स देते हैं। लेकिन, बात ये है कि अब 5G का बेनिफिट्स सिर्फ उन प्लान के लिए है जिनमें डेली 2GB या उससे ज्यादा डेटा मिलता है। पहले, जियो इसे 239 रुपये या उससे ज्यादा कीमत वाले प्लान के साथ देता था। ये बदलाव तब हुआ जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने पिछली बार टैरिफ बढ़ाए थे।

