X पर किसी भी फोटो से सीधे बनाएं Video, बस कुछ स्टेप्स में हो जाएगी तैयार

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Elon Musk के प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) ने पिछले महीने एक नया फीचर रोल आउट करना शुरू किया था। इससे यूजर्स किसी भी स्टिल इमेज को वीडियो में बदल सकते हैं, सीधे पोस्ट कंपोजर से। ये फीचर Grok Imagine की मदद से आपको फोटो चुनकर AI से वीडियो बनाने देता है कुछ सेकंड में। आपको किसी थर्ड पार्टी टूल या एडिटिंग स्किल की जरूरत नहीं होती है। AI खुद ही फोटो में मोशन इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमैटिक ट्रांजिशन जोड़कर इमेज को लाइफ देता है। फिलहाल ये फीचर iOS यूजर्स के लिए रोल आउट हुआ था और Android सपोर्ट जल्द आने वाला है। आइए जानते हैं इसकी डिटेल।

X पर Grok से इमेज को वीडियो में कैसे बदलें? शुरू करने से पहले, अपने X ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें। अगर नहीं किया तो App Store से अपडेट कर लें। उसके बाद ये स्टेप्स फॉलो करें।

अपने iPhone पर Grok ओपन करें और प्लस आइकन पर टैप करें ताकि पोस्ट कंपोजर खुले।

फिर फोटो आइकन पर टैप करें और अपने फोन की गैलरी से कोई फोटो सेलेक्ट करें।

फोटो एड होने के बाद 'Make video with Grok' पर टैप करें।

Grok का AI इंजन रियल टाइम में फोटो को प्रोसेस करेगा और उसे नैचुरल इफेक्ट्स और ट्रांजिशन के साथ एक छोटा वीडियो बना देगा।

ध्यान रखें आपको Grok ऐप इंस्टॉल कर और लॉगिन कर रखना होगा, लेकिन उसके बाद सिस्टम अपने आप बैकग्राउंड में सब कुछ हैंडल कर लेता है। कुछ ही सेकंड में आपकी स्टिल इमेज एक शेयर-रेडी शॉर्ट वीडियो में बदल जाती है।