Samsung के गैलेक्सी S25 Ultra 5G पर सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर, सेल में मिल रही जबरदस्त डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग जल्द ही अपनी गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस नई सीरीज के लॉन्च से पहले सैमसंग अपने मौजूदा गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर सबसे बड़ा डिस्काउंट दे रहा है। जी हां, ये डिवाइस फ्लिपकार्ट की Buy Buy सेल में काफी सस्ता मिल रहा है। गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर सीधे 20 हजार का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। फ्लैट डिस्काउंट के बाद फोन की कीमत 1 लाख 10 हजार रुपये से भी कम हो गई है। ऐसे में अगर आप भी काफी समय से कोई फ्लैगशिप फोन खरीदने की सोच रहे थे, तो आपको यह मौका बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सिर्फ फ्लैट डिस्काउंट ही नहीं, कंपनी फोन पर कुछ बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज ऑफर्स भी दे रही है। चलिए इस डील के बारे में और डिटेल में जानें...

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर डिस्काउंट ऑफर सैमसंग ने अपने अल्ट्रा 5G डिवाइस को ₹1,29,999 की कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन अब आप इस फोन को फ्लिपकार्ट सेल के दौरान सिर्फ ₹1,09,999 में खरीद सकते हैं, यानी फोन पर ₹20,000 का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इतना ही नहीं, एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड और फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड के साथ 5% तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है।

इसके अलावा फोन पर एक शानदार एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, जहां से आप अपने पुराने फोन के बदले ₹64,300 तक की एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन यह वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन और उसके मॉडल पर डिपेंड करेगी।