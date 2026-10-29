फोन और टीवी दोनों पर चलेगा Live TV, 1000+ चैनल्स और 150 दिनों तक की वैलिडिटी; Jio यूजर्स के लिए बेस्ट पैक्स!
देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio अपने होम ब्रॉडबैंड यूजर्स को सीधे इंटरनेट के जरिए लाइव टीवी चैनल्स देखने की खास सुविधा देती है।
टेक्नोलॉजी डेस्क , नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio के पास ऐसे होम प्लान्स हैं जो यूजर्स को लाइव TV चैनल्स का एक्सेस ऑफर करते हैं। अगर आपके पास पहले से ही Jio Home कनेक्शन है और आप DTH कनेक्शन पर होने वाला खर्च बचाना चाहते हैं, तो आप Jio के Live TV पैक का ऑप्शन चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत ज्यादा पैसे बचा लेंगे, लेकिन ये आपको बहुत ही वाजिब कीमत पर इंटरनेट के जरिए Live TV देखने की पूरी सहूलियत जरूर देता है। कंपनी की ओर से दो प्लान्स पेश किए जाते हैं, जिनकी कीमत 1,000 रुपये और 2,000 रुपये है। आइए नीचे इन प्लान्स के बेनिफिट्स को विस्तार से समझते हैं।
Reliance Jio के 1,000 रुपये और 2,000 रुपये वाले Live TV पैक्स
Reliance Jio का 1,000 रुपये वाला प्लान एक लाइव टीवी चैनल्स पैक है, जिसकी वैलिडिटी 60 दिनों की होती है। यानी असल में आप हर महीने के हिसाब से 500 रुपये चुका रहे हैं। ये लागत लगभग उतनी ही है जितनी आप आमतौर पर एक बेसिक या लोअर-एंड DTH पैक के लिए पारंपरिक तौर पर चुकाते हैं। हालांकि, Jio के इस चैनल पैक के साथ आपको 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स और 200 से ज्यादा HD चैनल्स मिलते हैं। ऐसे में आप अपने फोन पर एप डाउनलोड करके सीधे अपने स्मार्टफोन से लाइव टीवी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास Jio Home प्लान है, तो आप बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के कंपनी से Jio Set-Top Box (STB) भी ले सकते हैं और इसे अपने टीवी से कनेक्ट करके सभी टीवी चैनल्स सीधे अपनी बड़ी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इसके बाद Jio का 2,000 रुपये वाला Live TV चैनल्स पैक भी आता है। आप Jio से ये प्लान 150 दिनों की वैलिडिटी के साथ ले सकते हैं, जो कि लगभग पांच महीने का समय होता है। इस हिसाब से इसका औसत खर्च घटकर सिर्फ 400 रुपये प्रति महीना रह जाता है। ये प्लान भी 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स और 200 से ज्यादा HD चैनल्स के साथ आता है।
तो क्या आपको इस प्लान के लिए ये रकम चुकानी चाहिए? ये कोई बुरा सौदा नहीं है, खासकर तब जब आप इन सभी लाइव टीवी चैनल्स को सीधे अपने स्मार्टफोन पर भी कहीं भी देख सकते हैं।
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