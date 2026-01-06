Language
    PHOTOS: आ गया Realme 16 Pro+ 5G, देखें कैसा है नए फोन का फील

    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:23 PM (IST)

    भारत में Realme 16 Pro Series को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें ealme 16 Pro और Realme 16 Pro+ 5G वाले दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। फिलहाल हम यहां आपको R ...और पढ़ें

    Realme 16 Pro+ 5G के मास्टर एडिशन का फर्स्ट इंप्रेशन यहां पढ़ें। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने अपनी 16 Pro Series को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में Realme 16 Pro और Realme 16 Pro+ 5G वेरिएंट शामिल हैं। बहरहाल, हम यहां आपको Realme 16 Pro+ 5G का हैंड्स ऑन फील शेयर करने जा रहे हैं। इस फोन के कुछ कलर वेरिएंट आएंगे। हालांकि, हम यहां आपको Naoto Fukusawa द्वारा डिजाइन किए गए Master Edition वेरिएंट के बारे में बताने जा रहे हैं। फोन की शुरुआती कीमत 39,999 रुपये रखी गई है। 

    Realme 16 Pro+ 5G से पहले भी पहले Naoto Fukusawa ने Realme के कुछ फोन डिजाइन किए हैं, जिनमें रियल लाइफ नेचर इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिला था। जैसे सूटकेस और अनियन-गार्लिक। इस बार भी Realme 16 Pro+ 5G के मास्टर एडिशन का डिजाइन नेचर इंस्पायर्ड है। इसमें 'गेहूं का खेत' से इंस्पायर्ड डिजाइन है।

    फोन के बैक पैनल में वीगन लेदर दिया गया है। जो कि गेहूं के कलर जैसा ब्राउन है। साथ ही इसमें नेचर का फील देने के लिए स्पेशल डिजाइन भी है। बैक पैनल में एक स्क्वायर शेप वाला कैमरा मॉड्यूल भी है, जिसमें तीन कैमरा सेंसर और एक राउंड LED फ्लैश है।

    बाकी फोन के फ्रंट में कर्व्ड डिस्प्ले है। सिम ट्रे, स्पीकर ग्रिल और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट फोन के बॉटम में दिया गया है। वहीं, राइट साइड में यहां वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन है। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो वॉल्यूम रॉकर को यूज करने में थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है। फोन की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन काफी प्रीमियम है। साथ ही ये काफी स्लीक भी है।

    Realme 16 Pro+ 5G के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें Snapdragon 7 Gen4 प्रोसेसर और 200MP प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसमें बेहतर जूम के लिए टेलीफोटो लेंस भी है।

