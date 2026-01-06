PHOTOS: आ गया Realme 16 Pro+ 5G, देखें कैसा है नए फोन का फील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Realme ने अपनी 16 Pro Series को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में Realme 16 Pro और Realme 16 Pro+ 5G वेरिएंट शामिल हैं। बहरहाल, हम यहां आपको Realme 16 Pro+ 5G का हैंड्स ऑन फील शेयर करने जा रहे हैं। इस फोन के कुछ कलर वेरिएंट आएंगे। हालांकि, हम यहां आपको Naoto Fukusawa द्वारा डिजाइन किए गए Master Edition वेरिएंट के बारे में बताने जा रहे हैं। फोन की शुरुआती कीमत 39,999 रुपये रखी गई है।

Realme 16 Pro+ 5G से पहले भी पहले Naoto Fukusawa ने Realme के कुछ फोन डिजाइन किए हैं, जिनमें रियल लाइफ नेचर इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिला था। जैसे सूटकेस और अनियन-गार्लिक। इस बार भी Realme 16 Pro+ 5G के मास्टर एडिशन का डिजाइन नेचर इंस्पायर्ड है। इसमें 'गेहूं का खेत' से इंस्पायर्ड डिजाइन है।

फोन के बैक पैनल में वीगन लेदर दिया गया है। जो कि गेहूं के कलर जैसा ब्राउन है। साथ ही इसमें नेचर का फील देने के लिए स्पेशल डिजाइन भी है। बैक पैनल में एक स्क्वायर शेप वाला कैमरा मॉड्यूल भी है, जिसमें तीन कैमरा सेंसर और एक राउंड LED फ्लैश है।