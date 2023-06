Paytm ने जोड़ा नया पिन रीसेंट पेमेंट्स फीचर, मोबाइल भुगतान को बनाएगा और भी आसान

Paytm भारत में इस्तेमाल किया जाने वाले पेमेंट ऐप्स में से एक है। अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए Paytm समय-समय पर नए अपडेट लाता रहता है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कंपनी ने नया पिन रीसेंट पेमेंट्स फीचर जोड़ा है। ये फीचर यूजर्स के लिए मोबाइल पेमेंट को और आसान बनाएगा। आइये इसके बारे में जानते हैं।

Paytm new pin reset payments feature, know how it works and other details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Paytm ब्रांड की कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) ने ऐप पर एक नया 'पिन रीसेंट पेमेंट्स' फीचर जोड़ा है। इसकी मदद से पेमेंट को और बेहतर बनाएगा। बता दें कि इस फीचर को जोड़ने का मकसद अपने यूजर्स के लिए मोबाइल भुगतान करना आसान बनाना है। पिन रीसेंट पेमेंट्स Paytm का ये नया पेमेंट फीचर यूजर्स को तेज एक्सेस और भुगतान करने के लिए अपने अक्सर उपयोग किए जाने वाले कॉन्टेक्ट को पिन करने की अनुमति देती है। इस फीचर के तहत, Paytm यूजर्स को अधिकतम पांच कॉन्टेक्ट को पिन करने की अनुमति देता है। किन यूजर्स को मिलेगी सुविधा एक बार कॉन्टेक्ट को ऐप में पिन करने के बाद, वे पैसे ट्रांसफर करते समय हमेशा सबसे ऊपर दिखाई देंगे, जिससे उनका UPI मनी ट्रांसफर और भी तेज हो जाएगा। यह सुविधा Paytm ऐप द्वारा Paytm UPI, Paytm UPI लाइट, Paytm वॉलेट, Paytm पोस्टपेड आदि को लिंक करने वाले सभी भुगतान मोड के लिए उपलब्ध है। Paytm के प्रवक्ता ने कहा कि मोबाइल भुगतान में आगे रहने के साथ, हम Paytm सुपर ऐप पर यूजर अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार नवीन और नई सुविधाएं लाते हैं। हमारी 'पिन कॉन्टेक्ट' सुविधा का उद्देश्य और भी तेज UPI भुगतान की सुविधा देना है। ये मूल्य वर्धित सुविधाएं हैं, जो विशेष रूप से यूजर्स के समय और प्रयासों को बचाने, उन्हें बेहतरीन संभव भुगतान अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कैसे पिन करें कॉन्टेक्ट सबसे पहले अपने Paytm ऐप को अपडेट करें और इसे खोलें।

अब, 'UPI मनी ट्रांसफर' में 'टू मोबाइल या कॉन्टेक्ट' पर टैप करें।

इसके बाद आइकन्स पर या खोज परिणामों पर देर तक दबाकर रखें।

आखिर में 'पिन' पर क्लिक करें। यूजर्स के लिए कैसे आएगा काम भुगतान करते समय कॉन्टेक्ट को सर्च करना एक बोझिल काम होता है, खासकर अगर आप किसी विशेष संपर्क को नियमित रूप से भुगतान करते हैं। भुगतान करते समय यूजर्स के पास हर बार संपर्क खोजने का विकल्प होता है। इस सुविधा के साथ, Paytm ने यूजर्स को ऐप में कुछ 5 कॉन्टेक्ट को पिन करने की अनुमति देकर उनकी समस्या का समाधान कर दिया है ताकि वे हर भुगतान पर हमेशा सबसे ऊपर दिखें।

Edited By: Ankita Pandey