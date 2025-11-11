Language
    फोन में बेवजह जल रही है ये ऑरेंज, ग्रीन लाइट? कहीं हैक तो नहीं हो गया आपका मोबाइल!

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    स्मार्टफोन स्क्रीन पर दिखने वाली नारंगी या हरी लाइट हैकिंग का संकेत नहीं, बल्कि प्राइवेसी इंडिकेटर है। नारंगी डॉट माइक्रोफोन के उपयोग को दर्शाता है, जबकि हरा डॉट कैमरे के उपयोग को इंगित करता है। यह फीचर बताता है कि कौन सा ऐप आपके माइक या कैमरे का इस्तेमाल कर रहा है। यदि ये इंडिकेटर लगातार जल रहे हैं, तो आपको ऐप अनुमतियों की जांच करनी चाहिए और अनावश्यक ऐप्स के लिए एक्सेस बंद कर देना चाहिए।  

    फोन में बेवजह जल रही है ये ऑरेंज, ग्रीन लाइट? कहीं हैक तो नहीं हो गया आपका मोबाइल!  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कभी न कभी आपने जरूर नोटिस किया होगा कि आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर कभी कभी ऑरेंज या कभी एक ग्रीन कलर की छोटी-सी लाइट अचानक ऑन हो जाती है और वो भी तब जब आप फोन को ज्यादा यूज भी नहीं कर रहे होते। ऐसे में बहुत से लोग डर भी जाते हैं कि कहीं उनका डिवाइस हैक तो नहीं हो गया या कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा, लेकिन आपको ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक तकनीकी कारण है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    प्राइवेसी इंडिकेटर

    दरअसल, ये लाइट किसी वायरस या हैकिंग का संकेत नहीं है, बल्कि ये एक प्राइवेसी इंडिकेटर है जिसे Apple ने पहले अपने iPhone में पेश किया था और बाद में कई Android डिवाइस में ये देखने को मिलने लगा। इस फीचर का मकसद ये बताना है कि फोन का माइक या कैमरा कब एक्टिव हुआ है।

    ऐसे में अगर आपके डिवाइस की स्क्रीन पर ऑरेंज डॉट दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि उस वक्त किसी ऐप ने अपने फोन का माइक्रोफोन यूज किया है। यानी आपका फोन उस वक्त आपकी आवाज सुन रहा है जैसे कॉल पर बात करते टाइम या वॉइस नोट रिकॉर्ड करते टाइम आपको ये ऑरेंज डॉट दिखाई दे सकता है।

    जबकि ग्रीन डॉट तब दिखाई देता है जब कोई ऐप अपने फोन का कैमरा इस्तेमाल कर रहा होता है जैसे आप फोटो खींच रहे हों, वीडियो बना रहे हों या कोई ऐप से किसी को वीडियो कॉल कर रहे हों तो उस दौरान आपको ये ग्रीन डॉट दिखाई दे सकता है।

    लगातार जल रहा है इंडिकेटर तो क्या करें?

    अगर आपके फोन में ये लाइट लगातार जल रही है और आप कोई कॉल या कैमरा ऐप यूज नहीं कर रहे हैं, तो यह जरूर चेक करें कि कौन-सी ऐप्स आपके फोन का कैमरा और माइक यूज कर रहे हैं। जिन ऐप्स की जरूरत न हो, उनका एक्सेस बंद कर दें। iPhone में आप फोन की Settings फिर Privacy & Security और फिर Microphone/Camera से इसे कंट्रोल कर सकते हैं।

