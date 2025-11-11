फोन में बेवजह जल रही है ये ऑरेंज, ग्रीन लाइट? कहीं हैक तो नहीं हो गया आपका मोबाइल!  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कभी न कभी आपने जरूर नोटिस किया होगा कि आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर कभी कभी ऑरेंज या कभी एक ग्रीन कलर की छोटी-सी लाइट अचानक ऑन हो जाती है और वो भी तब जब आप फोन को ज्यादा यूज भी नहीं कर रहे होते। ऐसे में बहुत से लोग डर भी जाते हैं कि कहीं उनका डिवाइस हैक तो नहीं हो गया या कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा, लेकिन आपको ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक तकनीकी कारण है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

प्राइवेसी इंडिकेटर दरअसल, ये लाइट किसी वायरस या हैकिंग का संकेत नहीं है, बल्कि ये एक प्राइवेसी इंडिकेटर है जिसे Apple ने पहले अपने iPhone में पेश किया था और बाद में कई Android डिवाइस में ये देखने को मिलने लगा। इस फीचर का मकसद ये बताना है कि फोन का माइक या कैमरा कब एक्टिव हुआ है।

ऐसे में अगर आपके डिवाइस की स्क्रीन पर ऑरेंज डॉट दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि उस वक्त किसी ऐप ने अपने फोन का माइक्रोफोन यूज किया है। यानी आपका फोन उस वक्त आपकी आवाज सुन रहा है जैसे कॉल पर बात करते टाइम या वॉइस नोट रिकॉर्ड करते टाइम आपको ये ऑरेंज डॉट दिखाई दे सकता है।

जबकि ग्रीन डॉट तब दिखाई देता है जब कोई ऐप अपने फोन का कैमरा इस्तेमाल कर रहा होता है जैसे आप फोटो खींच रहे हों, वीडियो बना रहे हों या कोई ऐप से किसी को वीडियो कॉल कर रहे हों तो उस दौरान आपको ये ग्रीन डॉट दिखाई दे सकता है।