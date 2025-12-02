Language
    OnePlus का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला शानदार 5G फोन, 16GB RAM और 50MP कैमरा भी

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:31 AM (IST)

    क्या आप 30 हजार के बजट में 5G फोन ढूंढ रहे हैं? वनप्लस नॉर्ड 4 फ्लिपकार्ट पर 27,349 रुपये में उपलब्ध है। बैंक और एक्सचेंज ऑफर के साथ कीमत और भी कम हो सकती है। इसमें 6.74 इंच का OLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 प्रोसेसर, 16GB रैम और 50MP कैमरा है। यह फोन फास्ट चार्जिंग और स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ आता है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी 30 हजार रुपये के बजट में एक नया 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैं? तो वनप्लस का नॉर्ड 4 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अभी ये डिवाइस फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 27,349 रुपये में मिल रहा है। इतना ही नहीं फोन पर बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। बैंक ऑफर्स के बाद फोन की कीमत 25,000 रुपये से भी कम हो जाती है।

    इतना ही नहीं फोन पर खास एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप अपने पुराने डिवाइस की अच्छी वैल्यू भी ले सकते हैं। इसमें तीन कलर ऑब्सीडियन मिडनाइट, मर्क्यूरियल सिल्वर और ओएसिस ग्रीन वेरिएंट मिलता है। फोन की डिस्प्ले काफी ब्राइट और स्मूद है। साथ ही इसमें लंबी बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। चलिए पहले डिवाइस पर मिल रही डील के बारे में जानते हैं...

    OnePlus Nord 4 पर डिस्काउंट ऑफर

    फ्लिपकार्ट अभी इस वनप्लस नॉर्ड 4 को सिर्फ 27,349 रुपये में खरीदने का मौका दे रहा है। इतना ही नहीं आप SBI फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड या फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ तो 4,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं जिसके बाद फोन की कीमत सिर्फ 23,349 रुपये रह जाती है। इसके अलावा पुराना फोन एक्सचेंज करने पर भी आप 24,650 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू ले सकते हैं।  

    OnePlus Nord 4 के स्पेसिफिकेशन्स

    डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें आपको 6.74-इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है जो स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। साथ ही डिवाइस में आपको 2,150 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 16GB LPDDR5X रैम और 512GB UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है, जो फास्ट परफॉर्मेंस और बेहतर मल्टीटास्किंग ऑफर देता है।

    फोन में 5,500mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। डिवाइस में डुअल रियर कैमरा है जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर और 8MP का अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है। सेल्फी के लिए फोन में 16MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है।

