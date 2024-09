लाखों का चूना लगा रहे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पहचानने के साथ जानिए बचने का भी तरीका

पीआईबी ने अपने पोस्ट में बताया है कि साइबर क्रिमिनल सोशल मीडिया साइट X पर लोगों को ठगने के लिए फेक प्रोफाइल बना रहे हैं। इन फेक प्रोफाइल के जरिए फेक स्टॉक ट्रेडिंग ग्रुप के लिंक शेयर किए जाते हैं। पोस्ट में लिखा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ लेन-देन करने से पहले उसकी पहचान वैरिफाई कर लें।

New Scam Alert ! : Cybercriminals with fake profiles and scam #stock trading group links are following victims on @X. #StockMarketScam@MIB_India @HMOIndia @GoI_MeitY pic.twitter.com/iJuRufqCyQ