पिछले mAaadhaar App से कैसे अलग है नया वाला आधार ऐप, जानें फर्क और कौन-सा बेहतर  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में भारत सरकार की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने एक नया Aadhaar App लॉन्च किया है जो पुराने mAadhaar की तुलना में ज्यादा सेफ, आसान और बेहतर फीचर्स के साथ आता है। हाल ही में UIDAI ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए इस नए ऐप की जानकारी दी थी।

साथ ही पोस्ट में यह भी बताया था कि ये ऐप आधार सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और फेस वेरिफिकेशन बेस्ड बनाने के लिए तैयार किया गया है। चलिए पहले जानें क्यों खास है ये नया Aadhaar ऐप... क्यों खास है नया Aadhaar App? दरअसल इस नए वाले ऐप के आने से आपको अब फिजिकल आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं है। खास बात यह है कि ये Face ID टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिससे आप सिर्फ अपने चेहरे को स्कैन करके आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं ठीक उसी तरह जैसे आप UPI पेमेंट करते टाइम ऐप को अनलॉक करते हैं।