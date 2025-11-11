पिछले mAaadhaar App से कैसे अलग है नया वाला आधार ऐप, जानें फर्क और कौन-सा बेहतर
UIDAI ने एक नया Aadhaar App लॉन्च किया है, जो पुराने mAadhaar से अधिक सुरक्षित और बेहतर सुविधाओं वाला है। यह ऐप फेस आईडी तकनीक का उपयोग करके आधार वेरिफिकेशन को पूरी तरह डिजिटल और आसान बनाता है, जिससे भौतिक कार्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसमें QR कोड स्कैन करते समय केवल आवश्यक जानकारी साझा करने जैसी डेटा नियंत्रण सुविधाएँ भी शामिल हैं, जो इसे अधिक सुविधाजनक और स्मार्ट बनाती हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में भारत सरकार की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने एक नया Aadhaar App लॉन्च किया है जो पुराने mAadhaar की तुलना में ज्यादा सेफ, आसान और बेहतर फीचर्स के साथ आता है। हाल ही में UIDAI ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए इस नए ऐप की जानकारी दी थी।
साथ ही पोस्ट में यह भी बताया था कि ये ऐप आधार सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और फेस वेरिफिकेशन बेस्ड बनाने के लिए तैयार किया गया है। चलिए पहले जानें क्यों खास है ये नया Aadhaar ऐप...
क्यों खास है नया Aadhaar App?
दरअसल इस नए वाले ऐप के आने से आपको अब फिजिकल आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं है। खास बात यह है कि ये Face ID टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिससे आप सिर्फ अपने चेहरे को स्कैन करके आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं ठीक उसी तरह जैसे आप UPI पेमेंट करते टाइम ऐप को अनलॉक करते हैं।
mAadhaar Vs New Aadhaar App: कौन-सा बेहतर?
बता दें कि ये दोनों ही ऐप UIDAI के ऑफिशियल ऐप हैं, लेकिन नया वाला Aadhaar App ज्यादा स्मार्ट और कनविनिएंट है। जहां पुराने वाले mAadhaar ऐप में सिर्फ 4 डिजिट का PIN या OTP डालकर आधार एक्सेस करने, e-Aadhaar डाउनलोड करने, QR कोड दिखाने या पता अपडेट करने जैसी बेसिक सुविधाएं दी गई हैं तो वहीं नया ऐप पूरी तरह फेस ऑथेंटिकेशन पर काम करता है।
इतना ही नहीं अब आप QR कोड स्कैन करने पर सिर्फ जरूरी जानकारी जैसे नाम या पता ही शेयर कर सकते हैं, यानी पूरा डेटा कंट्रोल करने की सुविधा मिल रही है जो इसे और बेहतर बना देता है।
यह भी पढ़ें- e-Aadhaar App: आधार कार्ड में नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा बेहद आसान
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।