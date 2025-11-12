Language
    Xbox Cloud Gaming: सस्ते मोबाइल पर भी चलेंगी कंसोल-क्वालिटी गेम्स, स्टेप बाय स्टेप जानें तरीका

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:00 PM (IST)

    माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में Xbox Cloud Gaming लॉन्च कर दिया है, जिससे अब सस्ते फोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर भी कंसोल और हाई-एंड PC गेम्स खेले जा सकते हैं। यह Xbox Game Pass का हिस्सा है, जो गेम्स को सीधे क्लाउड से स्ट्रीम करता है, जिससे डाउनलोड या स्टोरेज की चिंता खत्म हो जाती है। इसके लिए एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन, कंट्रोलर और एक्टिव Game Pass सब्सक्रिप्शन (Essential, Premium या Ultimate) की आवश्यकता होती है, जिसकी कीमतें 499 रुपये से शुरू होती हैं।  

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी फोन पर गेम्स खेलना पसंद करते हैं? तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox Cloud Gaming अब भारत में भी शुरू कर दी है, यानी अब आप अपने सस्ते फोन पर भी कंसोल या हाई-एंड PC गेम्स खेल सकते हैं। न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि आप लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर भी सीधे क्लाउड के जरिए सैकड़ों गेम्स एन्जॉय कर सकते हैं। यानी अब न डाउनलोड का झंझट, न स्टोरेज की टेंशन, बस इंटरनेट से कनेक्ट करते ही आप गेम्स खेल पाएंगे। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    क्या है Xbox Cloud गेमिंग?

    आसान शब्दों में कहें तो माइक्रोसॉफ्ट की ये क्लाउड गेमिंग सर्विस Xbox Game Pass का ही हिस्सा है। इससे आप गेम्स को अपने डिवाइस पर स्ट्रीम करके तुरंत एन्जॉय कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी मूवी या सीरीज को ऑनलाइन अपने फोन पर देखते हैं। ये Game Pass Essential, Premium और Ultimate तीन अलग अलग सब्सक्रिप्शन टियर में आता है।

    Xbox Cloud Gaming फोन पर कैसे करें?

    • सबसे पहले तो आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए।
    • स्मूद गेमिंग के लिए कम से कम 10 Mbps स्पीड की सलाह दे गई है।
    • इसके बाद एक कंट्रोलर जो Xbox, PlayStation DualSense या थर्ड-पार्टी गेमपैड और एक एक्टिव Game Pass लें।
    • अब अपने मोबाइल पर Microsoft Edge, Google Chrome या iOS Safari जैसे ब्राउजर को ओपन करें।
    • इसके बाद xbox.com/play पर जाएं और अपने Microsoft अकाउंट से साइन इन करें।
    • लॉगिन कम्पलीट करने के बाद आसान एक्सेस के लिए Xbox Cloud Gaming वेब ऐप को होम स्क्रीन पर ऐड करें।
    • इसके बाद कंट्रोलर को ब्लूटूथ या USB से कनेक्ट करें।
    • इतना करने के बाद Game Pass लाइब्रेरी से कोई गेम सेलेक्ट करके Play करें।

    Xbox Game Pass की भारत में कीमत

    Microsoft ने भारत में तीन अलग-अलग टियर पास लॉन्च किए हैं

    1. Game Pass Essential की कीमत 499 रुपये प्रति माह है जिसमें आपको 50 से ज्यादा गेम्स मिलती हैं।
    2. Game Pass Premium की कीमत 699 रुपये प्रति माह है जिसमें आपको 200 से ज्यादा गेम्स मिलती हैं।
    3. Game Pass Ultimate की कीमत 1,389 रुपये प्रति माह है जिसमें आपको 400 से अधिक गेम्स और साथ ही पहले दिन रिलीज होने वाले गेम्स का एक्सेस भी मिलता है।

