Xbox Cloud Gaming: सस्ते मोबाइल पर भी चलेंगी कंसोल-क्वालिटी गेम्स, स्टेप बाय स्टेप जानें तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी फोन पर गेम्स खेलना पसंद करते हैं? तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox Cloud Gaming अब भारत में भी शुरू कर दी है, यानी अब आप अपने सस्ते फोन पर भी कंसोल या हाई-एंड PC गेम्स खेल सकते हैं। न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि आप लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर भी सीधे क्लाउड के जरिए सैकड़ों गेम्स एन्जॉय कर सकते हैं। यानी अब न डाउनलोड का झंझट, न स्टोरेज की टेंशन, बस इंटरनेट से कनेक्ट करते ही आप गेम्स खेल पाएंगे। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...