OnePlus से लेकर boAt तक, इन ब्रांड्स के ईयरबड्स पर मिलेगी बंपर छूट, ऐसे उठा सकते हैं फायदा

नई दिल्ली, टेक डेस्क। एक नया ऑडियो डिवाइस खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर यूजर्स के लिए समय-समय सेल का एलान किया जाता है। इन सेल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की खरीदारी कम कीमत में की जा सकती है। आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन पर सस्ती डील का फायदा उठा सकते हैं। Jabra Elite 4 एक नया वायरलेस ईयरबड खरीदना चाह रहे हैं तो पर मिलने वाली डील का फायदा उठाया जा सकता है। इस डिवाइस की एमआरपी 9,990 रुपये पड़ती है, लेकिन अमेजन प्राइम डे सेल पर इस डिवाइस को आधी से कम कीमत पर खरीदने का मौका मिलेगा। इस ईयरबड पर 57% डिस्काउंट का फायदा उठाया जा सकता है। boAt Airdopes Max TWS Earbuds एक नया ईयरबड खरीदना चाह रहे हैं तो boAt Airdopes Max TWS Earbuds पर मिलने वाली डील का फायदा उठाया जा सकता है। इस डिवाइस की एमआरपी 5,490 रुपये पड़ती है, लेकिन अमेजन प्राइम डे सेल पर इस डिवाइस को 78% डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा। OnePlus Nord Buds 2r इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वनप्लस ने भी हाल ही में एक नए ईयरबड्स लॉन्च किए हैं। अमेजन प्राइम डे सेल में OnePlus Nord Buds 2r को खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस की एमआरपी 2299 रुपये पड़ती है। सेल पर इस डिवाइस को 2199 रुपये में खरीद सकते हैं। Boult Audio Maverick Truly Wireless Earbuds नया ईयरबड खरीदने की तैयारी है तो Boult Audio Maverick Truly Wireless Earbuds को भी खरीद सकते हैं। इन ईयरबड्स की एमआरपी 4490 रुपये है। अमेजन प्राइम डे सेल पर यह ऑडियो डिवाइस 71 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा। कब शुरू हो रही है प्राइम डे सेल दरअसल अमेजन प्राइम डे सेल 15 जुलाई को शुरू होने जा रही है। यह सेल केवल 16 जुलाई तक ही चलेगी। इसके अलावा, कम दाम पर खरीदारी का मौका केवल प्राइम मेंबर्स को ही मिलेगा।

