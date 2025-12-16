Language
    गीजर-हीटर ने बढ़ा दिया बिजली बिल? इन स्मार्ट टिप्स को अपनाकर बचाएं पैसा

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    सर्दियों में गीजर और रूम हीटर के इस्तेमाल से बिजली का बिल बढ़ने पर चिंता न करें। टेक्नोलॉजी की मदद से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। स्मार् ...और पढ़ें

    गीजर-हीटर ने बढ़ा दिया बिजली बिल? इन स्मार्ट टिप्स को अपनाकर बचाएं पैसा 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियां आ गई हैं और अब हर घर में गीजर और रूम हीटर का इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन जैसे ही इनका इस्तेमाल बढ़ता है, वैसे ही बिजली का बिल भी बढ़ने लगता है। ऐसे में अगर आपका बिजली बिल भी इन दिनों उम्मीद से काफी ज्यादा आ रहा है, तो अब टेंशन न लें। टेक्नोलॉजी की मदद से आप इस खर्च को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम आपको इसी बारे में विस्तार से बताएंगे...

    स्मार्ट गीजर और हीटर करें इस्तेमाल

    आजकल मार्केट में स्मार्ट गीजर और स्मार्ट रूम हीटर भी आ गए हैं, जिन्हें आप अपने मोबाइल से ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इनमे आपको Wi-Fi कनेक्टिविटी, ऑटो कट-ऑफ और शेड्यूलिंग जैसे कई तरह के खास फीचर्स भी मिल जाते हैं। इससे गीजर सिर्फ सेट किए गए टाइम पर ही ऑन होगा, जिससे बिजली की खपत कम होगी।

    थर्मोस्टेट टेक्नोलॉजी का सही यूज

    गीजर और हीटर में आजकल इनबिल्ट थर्मोस्टेट देखने को मिलता है, लेकिन बहुत से लोग आज भी इसका इस्तेमाल नहीं करते। टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि गीजर का सही तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर सेट करने पर डिवाइस ज्यादा पावर लेता है। इसके अलावा ये स्मार्ट थर्मोस्टेट वाले डिवाइस ऑटोमैटिकली टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर लेते हैं, जिससे आप काफी बिजली बचा सकते हैं।

    BEE स्टार रेटिंग

    अगर आप अभी कोई नया गीजर या हीटर खरीदने जा रहे हैं, तो उसकी BEE स्टार रेटिंग जरूर चेक करें। हो सके तो 5-स्टार रेटेड डिवाइस लें। इनके अंदर एडवांस हीटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया होता है, जिससे पावर कंजम्पशन कम हो जाता है।

    स्मार्ट प्लग और टाइमर

    आजकल मार्केट में कई तरह के स्मार्ट प्लग भी आ गए हैं। अगर आपके गीजर या हीटर स्मार्ट नहीं हैं, तो ये स्मार्ट प्लग आपके लिए एक सस्ता और बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। इसे न सिर्फ मोबाइल ऐप बल्कि वॉयस असिस्टेंट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। स्मार्ट प्लग में आप कोई भी ऑन-ऑफ का टाइम सेट कर सकते हैं, जिससे बिजली की बर्बादी नहीं होगी।

