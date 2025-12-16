गीजर-हीटर ने बढ़ा दिया बिजली बिल? इन स्मार्ट टिप्स को अपनाकर बचाएं पैसा 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियां आ गई हैं और अब हर घर में गीजर और रूम हीटर का इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन जैसे ही इनका इस्तेमाल बढ़ता है, वैसे ही बिजली का बिल भी बढ़ने लगता है। ऐसे में अगर आपका बिजली बिल भी इन दिनों उम्मीद से काफी ज्यादा आ रहा है, तो अब टेंशन न लें। टेक्नोलॉजी की मदद से आप इस खर्च को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम आपको इसी बारे में विस्तार से बताएंगे...

स्मार्ट गीजर और हीटर करें इस्तेमाल आजकल मार्केट में स्मार्ट गीजर और स्मार्ट रूम हीटर भी आ गए हैं, जिन्हें आप अपने मोबाइल से ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इनमे आपको Wi-Fi कनेक्टिविटी, ऑटो कट-ऑफ और शेड्यूलिंग जैसे कई तरह के खास फीचर्स भी मिल जाते हैं। इससे गीजर सिर्फ सेट किए गए टाइम पर ही ऑन होगा, जिससे बिजली की खपत कम होगी।

थर्मोस्टेट टेक्नोलॉजी का सही यूज गीजर और हीटर में आजकल इनबिल्ट थर्मोस्टेट देखने को मिलता है, लेकिन बहुत से लोग आज भी इसका इस्तेमाल नहीं करते। टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि गीजर का सही तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर सेट करने पर डिवाइस ज्यादा पावर लेता है। इसके अलावा ये स्मार्ट थर्मोस्टेट वाले डिवाइस ऑटोमैटिकली टेम्परेचर को कंट्रोल भी कर लेते हैं, जिससे आप काफी बिजली बचा सकते हैं।

BEE स्टार रेटिंग अगर आप अभी कोई नया गीजर या हीटर खरीदने जा रहे हैं, तो उसकी BEE स्टार रेटिंग जरूर चेक करें। हो सके तो 5-स्टार रेटेड डिवाइस लें। इनके अंदर एडवांस हीटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया होता है, जिससे पावर कंजम्पशन कम हो जाता है।