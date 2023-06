Featured story

अनवॉन्टेड टैगिंग वाले नोटिफिकेशन से हो रहे हैं परेशान, Instagram पर ये सेटिंग आएगी आपके काम

Instagram Unwanted Tagging Issue Use This Setting To Fix It अगर आप भी मेटा के पॉपुलर फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए एक नई जानकारी वाला हो सकत है। प्लेटफॉर्म पर अनवॉन्टेड टैगिंग से बचने के लिए प्लेटफॉर्म की ही एक सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। इस आर्टिकल में इंस्टाग्राम की इसी सेटिंग के बारे में बता रहे हैं।