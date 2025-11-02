IND W vs SA W Final: जियो यूजर्स मैच फ्री में कैसे देखें लाइव? जानें कब, कहां होगा मुकाबला

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है, जहां दोपहर 2:30 बजे टॉस होगा। इसके बाद मुकाबला 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप भी इस रोमांचक मैच को लाइव एन्जॉय करना चाहते हैं और आपके पास JioCinema या Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आपके लिए अच्छी खबर है।

दरअसल जियो कुछ ऐसे रिचार्ज प्लान भी ऑफर कर रहा है, जिनमें हॉटस्टार का एक्सेस पूरी तरह फ्री मिल रहा है। ऐसे में आप सिर्फ एक रिचार्ज के बाद फ्री में महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबला देख सकते हैं। चलिए इस प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं...

जियो का ₹949 वाला प्लान Jio क्रिकेट फैंस के लिए एक शानदार ₹949 का प्लान लेकर आया है, जिसकी वैलिडिटी 84 दिन है। इस प्लान में हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लान के साथ आपको Jio Hotstar का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है, जिसे आप अपने मोबाइल या टीवी पर लॉग इन कर सकते हैं। इस प्लान के साथ Jio TV का फ्री एक्सेस भी मिल रहा है।

अगर आपके पास 5G फोन है और आप 5G नेटवर्क कवरेज वाले एरिया में रहते हैं, तो आपको इस प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा, जो इसे और भी खास बनाता है। अगर आप कम बजट में मैच देखना चाहते हैं, तो आप ₹100 वाला फेस्टिव एड-ऑन पैक भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 5GB हाई-स्पीड डेटा और 30 दिन का Jio Hotstar सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है।