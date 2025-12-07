खरीदने जा रहे हैं नया फोन? इन फीचर्स को जरूर करें चेक; वरना बाद में पड़ेगा पछताना

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नया स्मार्टफोन खरीदते समय कई बार बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि, आजकल फोन प्राइमरी कम्युनिकेशन और प्रोडक्टिविटी टूल के तौर पर काम करता है। इसलिए स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन से आप अपनी जरूरत और बजट के मुताबिक मॉडल चुन सकते हैं। आइए जानते हैं उन जरूरी बातों को जिनके बारे में आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस से शुरू करें। प्रोसेसर (SoC) और RAM सीधे मल्टीटास्किंग, गेमिंग और रोजाना की रिस्पॉन्सिवनेस पर असर डालते हैं। Android डिवाइसेस के लिए रीसेंट Qualcomm Snapdragon, MediaTek Dimensity या Google Tensor चिप्स आमतौर पर ज्यादा एफिशिएंट और लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट ऑफर करते हैं। रेगुलर यूज के लिए मिनिमम 4 या 6GB RAM रेकमेंडेड है, जबकि हैवी यूजर्स के लिए 8–12GB फायदेमंद है।

डिस्प्ले डिस्प्ले आपकी व्यूइंग एक्सपीरियंस तय करता है। रेजोल्यूशन (Full HD+ ज्यादातर के लिए आइडियल), रिफ्रेश रेट (90Hz या इससे ऊपर से स्क्रॉलिंग और गेमिंग स्मूद होती है), ब्राइटनेस और पैनल टाइप (AMOLED पैनल LCD से ज्यादा डीप ब्लैक्स और वाइब्रेंट कलर्स ऑफर करते हैं) इनहें कंसिडर करें।

बैटरी बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी रोजाना के यूज पर काफी असर डालती है। ऑल-डे यूज के लिए मिनिमम 4,500–5,000mAh बैटरी एडवाइज्ड है। फास्ट चार्जिंग (30W या इससे ऊपर) बेहतर होता है और वायरलेस चार्जिंग प्रीमियम डिवाइस बायर्स के लिए वैल्यूएबल हो सकती है।

कैमरा कैमरा क्वालिटी एक जरूरी चीज होती है। ऐसे में नया फोन खरीदते समय मेगापिक्सल्स के अलावा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS), सेंसर साइज, लो-लाइट कैपेबिलिटी और लेन्स वर्सेटिलिटी (अल्ट्रावाइड/मैक्रो/टेलीफोटो) ये सब जरूर देखें। रियल-वर्ल्ड सैंपल इमेजेस या ट्रस्टेड रिव्यूज इवैल्यूएट समझदारी का का होगा।

स्टोरेज स्टोरेज कैपेसिटी आपकी मीडिया हैबिट्स से मैच करनी चाहिए। 128GB ज्यादातर यूजर्स के लिए सूट करता है। हालांकि, अगर आप बड़े फाइल्स स्टोर करते हैं या 4K वीडियोज शूट करते हैं तो 256GB या इससे ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही ये भी चेक करें कि microSD से एक्सपैंडेबल स्टोरेज उपलब्ध है या नहीं।