खरीदने जा रहे हैं नया फोन? इन फीचर्स को जरूर करें चेक; वरना बाद में पड़ेगा पछताना

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:15 AM (IST)

    नया फोन खरीदने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें। Photo- Gemini AI.

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नया स्मार्टफोन खरीदते समय कई बार बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि, आजकल फोन प्राइमरी कम्युनिकेशन और प्रोडक्टिविटी टूल के तौर पर काम करता है। इसलिए स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन से आप अपनी जरूरत और बजट के मुताबिक मॉडल चुन सकते हैं। आइए जानते हैं उन जरूरी बातों को जिनके बारे में आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

    परफॉर्मेंस

    परफॉर्मेंस से शुरू करें। प्रोसेसर (SoC) और RAM सीधे मल्टीटास्किंग, गेमिंग और रोजाना की रिस्पॉन्सिवनेस पर असर डालते हैं। Android डिवाइसेस के लिए रीसेंट Qualcomm Snapdragon, MediaTek Dimensity या Google Tensor चिप्स आमतौर पर ज्यादा एफिशिएंट और लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट ऑफर करते हैं। रेगुलर यूज के लिए मिनिमम 4 या 6GB RAM रेकमेंडेड है, जबकि हैवी यूजर्स के लिए 8–12GB फायदेमंद है।

    डिस्प्ले

    डिस्प्ले आपकी व्यूइंग एक्सपीरियंस तय करता है। रेजोल्यूशन (Full HD+ ज्यादातर के लिए आइडियल), रिफ्रेश रेट (90Hz या इससे ऊपर से स्क्रॉलिंग और गेमिंग स्मूद होती है), ब्राइटनेस और पैनल टाइप (AMOLED पैनल LCD से ज्यादा डीप ब्लैक्स और वाइब्रेंट कलर्स ऑफर करते हैं) इनहें कंसिडर करें।

    बैटरी

    बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी रोजाना के यूज पर काफी असर डालती है। ऑल-डे यूज के लिए मिनिमम 4,500–5,000mAh बैटरी एडवाइज्ड है। फास्ट चार्जिंग (30W या इससे ऊपर) बेहतर होता है और वायरलेस चार्जिंग प्रीमियम डिवाइस बायर्स के लिए वैल्यूएबल हो सकती है।

    कैमरा

    कैमरा क्वालिटी एक जरूरी चीज होती है। ऐसे में नया फोन खरीदते समय मेगापिक्सल्स के अलावा, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS), सेंसर साइज, लो-लाइट कैपेबिलिटी और लेन्स वर्सेटिलिटी (अल्ट्रावाइड/मैक्रो/टेलीफोटो) ये सब जरूर देखें। रियल-वर्ल्ड सैंपल इमेजेस या ट्रस्टेड रिव्यूज इवैल्यूएट समझदारी का का होगा।

    स्टोरेज

    स्टोरेज कैपेसिटी आपकी मीडिया हैबिट्स से मैच करनी चाहिए। 128GB ज्यादातर यूजर्स के लिए सूट करता है। हालांकि, अगर आप बड़े फाइल्स स्टोर करते हैं या 4K वीडियोज शूट करते हैं तो 256GB या इससे ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही ये भी चेक करें कि microSD से एक्सपैंडेबल स्टोरेज उपलब्ध है या नहीं।

    सॉफ्टवेयर

    सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लॉन्ग-टर्म सैटिस्फैक्शन के लिए जरूरी होता है। सुनिश्चित करें कि डिवाइस क्लीन UI, मिनिमल ब्लोटवेयर, अच्छी सिक्योरिटी फीचर्स और कम से कम 3–4 साल के OS और सिक्योरिटी अपडेट्स ऑफर करता हो।

    ड्यूरेबिलिटी

    बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी भी मैटर करती है। Gorilla Glass प्रोटेक्शन और IP डस्ट-एंड वाटर-रेजिस्टेंस रेटिंग्स जैसे मटेरियल्स देखें। कम्फर्टेबल इन-हैंड फील और डिजाइन प्रेफरेंसेज भी यूजर एक्सपीरियंस पर असर डालते हैं।

    कनेक्टिविटी

    आखिर में, नेटवर्क और कनेक्टिविटी कंसिडर करें। 5G सपोर्ट, Wi-Fi 6, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए NFC और रिलायबल फिंगरप्रिंट/फेस अनलॉक सिस्टम। इसके अलावा प्राइसिंग और आफ्टर-सेल्स सर्विस अवेलेबिलिटी भी आपके फैसले का आधार होना चाहिए।

