अपनी मनपसंद म्यूजिक बनाने के लिए Google MusicLM का ऐसे कर सकते हैं इस्तेमाल, यहां जाने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

How to Use Google MusicLM Google MusicLM की मदद से आप खुद के सॉन्ग्स कम्पोज कर सकते हैं। बता दें चैटजीपीटी के बाद टेक कंपनी गूगल ने अपने यूजर्स को लुभाने के लिए एक एआई सिस्टम को पेश किया था। इस एआई की मदद से आप अपनी मनपसंद म्यूजिक को बना सकते हैं और उसमें ट्रैक दे सकते हैं। आइए आपको इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। (फोटो-जागरण)