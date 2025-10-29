IND vs AUS 1st T20I Live मैच फ्री में कैसे देखें लाइव? जानें कब, कहां होगा मुकाबला
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी 29 अक्टूबर से पांच मैचों की टी20ई सीरीज शुरू होगी। वनडे सीरीज में हार के बाद भारतीय टीम इस सीरीज में वापसी कर सकती है। इस मैच का लाइवस्ट्रीम Star Sports Network के अलग-अलग चैनल्स पर किया जाएगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज यानी 29 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। वनडे सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद टीम इंडिया अब टी20 फॉर्मेट में जीत के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। पहला मैच कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम में होगा, जहां दोनों टीम्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।
सभी की नजरें इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी पर होंगी, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथ में है। इस आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम अपनी बेंच स्ट्रेंथ और प्लेइंग XI का बैलेंस मजबूत करने की कोशिश करेगी। वहीं, आप ये मुकाबला फ्री में भी देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे...
भारत Vs ऑस्ट्रेलिया 1st T20I लाइव कहां देखें?
टीवी पर इस मैच का लाइवस्ट्रीम Star Sports Network के अलग-अलग चैनल्स पर किया जाएगा। आप हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में कमेंट्री का मजा ले सकते हैं। वहीं, अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच एन्जॉय करना चाहते हैं, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का मजा आप Disney+ Hotstar ऐप या वेबसाइट पर ले सकते हैं।
भारत Vs ऑस्ट्रेलिया 1st T20I फ्री में कैसे देखें?
अगर आप बिना किसी सब्सक्रिप्शन के मैच देखना चाहते हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन भी है। आप इस मुकाबले को DD Sports चैनल पर भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। DD Sports पर फ्री-टू-एयर स्ट्रीम होगी, इसलिए जिनके पास डीडी फ्री डिश है, वो लोग भी आराम से इस मैच का मजा ले सकते हैं।
