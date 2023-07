एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर iMessage कैसे यूज करें? यहां जानें सबसे आसान तरीका

एंड्रॉइड यूजर्स अपने स्मार्टफोन में Apple के iMessage ऐप को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप को एंड्रॉइड में यूज करने के लिए आपको मैकबुक और Apple ID की जरूरत होगी।मैकबुक पर आपको AirMessage पर लॉगइन करना होगा। इसके बाद एयरमैसेज ऐप को एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल करना होगा। इस ऐप में लॉग-इन करने के बाद एंड्रॉइड फोन पर इसे यूज किया जा सकता है।

How to use iMessage on Android smartphone.

