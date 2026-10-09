सिम ट्रे खोलने का झंझट हो जाएगा खत्म! सिर्फ एक App से ऐसे एक्टिवेट करें अपना Airtel eSIM
Airtel अपने प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों यूजर्स को बिना स्टोर जाए घर बैठे फिजिकल सिम को eSIM में अपग्रेड करने की सुविधा देता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर Bharti Airtel अपने यूजर्स को आसानी से eSIM पर अपग्रेड करने की सुविधा देता है। चाहे आप प्रीपेड यूजर हों या पोस्टपेड, आप अपने फिजिकल सिम को सीधे eSIM सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप न सिर्फ eSIM में अपग्रेड कर सकते हैं, बल्कि अपने सिम को किसी नए फोन में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। eSIM की मदद से काम काफी आसान और झंझट-फ्री हो जाता है। बिना किसी परेशानी के eSIM में अपग्रेड करने के सभी स्टेप्स नीचे दिए गए हैं।
Airtel eSIM अपग्रेड: पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
अगर आप पहले से Airtel के कस्टमर हैं, तो बस अपने स्मार्टफोन पर Airtel एप डाउनलोड कर लें (ये iOS और Android दोनों पर उपलब्ध है)। ऐप के अंदर आप अपने उस Airtel नंबर से लॉग-इन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। इसके बाद 'Home' पेज पर जाएं और नीचे 'Shortcuts' सेक्शन तक स्क्रॉल करें। फिर 'Upgrade to eSIM' वाले आइकन पर क्लिक करें और अपनी eSIM रिक्वेस्ट शुरू करें। अपनी जरूरत के हिसाब से डिवाइस चुनें- यानी 'this device' या 'another device'। इसके बाद उसी फोन का 32-डिजिट वाला EID नंबर डालें।
इसके बाद Airtel आपको एक OTP भेजेगा। फिर इस प्रोसेस का वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए Airtel की तरफ से आपको एक कॉल की जाएगी। रिक्वेस्ट सबमिट करने के 10 मिनट के अंदर ये कॉल आ जाएगी। कॉल पर वेरिफिकेशन पूरा होते ही आपकी eSIM रिक्वेस्ट पूरी तरह सबमिट हो जाएगी और कॉन्फिगर होने के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद आपके पास जो भी फोन है, उसकी सेटिंग्स के हिसाब से सही स्टेप्स फॉलो करके eSIM प्रोफाइल डाउनलोड कर लें। आपके फोन पर प्रोफाइल डाउनलोड होने के 2 घंटे के भीतर eSIM एक्टिवेट हो जाएगा।
जैसे ही आपके डिवाइस पर eSIM आ जाए, प्रोफाइल को एक्टिवेट कर लें और अपने फोन से पुराना फिजिकल सिम कार्ड बाहर निकाल दें। Airtel के साथ अपने फिजिकल सिम को eSIM में बदलना बेहद आसान और तेज है।
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