गेम और फोटो Apps भी जान रहे हैं कहां हैं आप? 2 मिनट में ऐसे बंद करें लोकेशन परमिशन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हममें से ज्यादातर लोग जब कोई एप लोकेशन एक्सेस मांगता है, तो बिना ज्यादा सोचे-समझे 'Allow' पर टैप कर देते हैं। Google Maps को ये जानना जरूरी है कि आप कहां हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन किसी फोटो-एडिटिंग एप या गेम को इस जानकारी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अगर आपने समय के साथ कई एप्स को अपनी लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन दी हुई है, तो ये चेक करना जरूरी हो जाता है कि कौन-से एप्स अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उन एप्स को अनइंस्टॉल किए बिना भी उनका एक्सेस हटा सकते हैं और ये प्रोसेस Android और iPhone दोनों पर काफी आसान है।

Android पर एप्स के लिए लोकेशन ट्रैकिंग कैसे बंद करें? अपने Android फोन पर Settings खोलें और Location पर जाएं।

App location permissions पर टैप करें। यहां आपको उन एप्स की लिस्ट दिखेगी जिन्हें आपकी लोकेशन एक्सेस करने की इजाजत मिली हुई है।

उस एप को ढूंढें जिसके साथ आप अपनी लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते और उस पर टैप करें।

यहां आपको कुछ ऑप्शन्स दिखेंगे। अगर आप लोकेशन एक्सेस पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं, तो Don't allow को सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि एप सिर्फ तभी आपकी लोकेशन का इस्तेमाल करे जब आप उसे एक्टिवली यूज कर रहे हों, तो Allow only while using the app चुनें।

कुछ एप्स में Use precise location का टॉगल भी हो सकता है। अगर आप अपना जनरल एरिया शेयर करने में कम्फर्टेबल हैं लेकिन नहीं चाहते कि एप को आपकी सटीक लोकेशन का पता चले, तो इसे बंद कर दें। iPhone पर एप्स के लिए लोकेशन ट्रैकिंग कैसे बंद करें? अपने iPhone पर Settings खोलें और Privacy & Security पर टैप करें।

कौन-से एप्स आपकी लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं, ये देखने के लिए Location Services को चुनें।

लिस्ट में स्क्रॉल करें और उस एप पर टैप करें जिसका लोकेशन एक्सेस आप बदलना चाहते हैं।

Allow Location Access के तहत, Never को सेलेक्ट करें अगर आप नहीं चाहते कि एप आपकी लोकेशन बिल्कुल भी एक्सेस करे। अगर आप चाहते हैं कि जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हों तब इसे पता रहे कि आप कहां हैं, तो इसकी जगह While Using the App चुनें।

कुछ एप्स को काम करने के लिए आपकी सटीक लोकेशन की जरूरत नहीं होती। अगर आप उनमें से किसी के साथ सिर्फ अपनी एप्रॉक्सिमेट लोकेशन शेयर करना चाहते हैं, तो उसी स्क्रीन पर Precise Location को बंद कर दें। लोकेशन एक्सेस बंद करने से ये सीमित हो जाता है कि एप्स आपके फोन की लोकेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन ये उनके द्वारा आपकी जगह का अंदाजा लगाने के हर तरीके को पूरी तरह ब्लॉक नहीं करता। उदाहरण के लिए, कोई एप आपकी लोकेशन का मोटा-मोटा अंदाजा लगाने के लिए आपके IP एड्रेस का इस्तेमाल कर सकता है। वह क्या जानकारी जुटा सकता है, ये उस एप और आपके द्वारा दी गई परमिशन्स पर निर्भर करता है।