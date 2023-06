Featured story

बिजली का बिल देख छूट न जाए पसीना, AC का कर रहे हैं इस्तेमाल तो पैसा बचाने में ये चार ट्रिक्स आएंगे आपके काम

How To save Money On AC Bill इस मौसम में एसी की जरूरत महसूस होती है। राहत पहुंचाने के लिए एसी की ठंडी हवा तो सब को भाती है लेकिन एसी की वजह से बिजली का बिल देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। ऐसे में कुछ स्मार्ट ट्रिक्स की मदद से एसी की हवा बिजली के कम बिल के साथ ली जा सकती है।