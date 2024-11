How to Reset Instagram Algorithm: इंस्टाग्राम एल्गोरिद्म रिसेट कैसे करें? बेहद आसान है तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टाग्राम पर यूजर्स की सहूलियत के लिए नया फीचर जोड़ने जा रहा है। कंपनी इसे धीरे-धीरे रोलआउट कर रही है। अगर आप भी इंस्टाग्राम फीड पर दिखने वाली वीडियो और फोटोज से परेशान हैं तो कंपनी एल्गोरिद्म रिस्टार्ट फीचर लेकर आई है। आमतौर पर इंस्टाग्राम यूजर के इंटरैक्शन के आधार फीड तैयार करती है। लेकिन, कुछ समय बाद यूजर्स को ऐसा कंटेंट दिखने लगता है, जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। अब यूजर अपनी फीड रिसेट करने का ऑप्शन मिलेगा। एल्गोरिद्म रिस्टार्ट करने के बाद यूजर्स के एक्सप्लोर पेज, होम फीड और रील टैब रिस्टार्ट हो जाएगा। Instagram एल्गोरिद्म कर पाएंगे रिस्टार्ट

18 नवंबर को मेटा ने 17 साल तक के यूजर्स के लिए सेंसिटिव कंटेंट लिमिट करने को लेकर डिटेल नोट शेयर किया है। इससे पहले कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म में टीन अकाउंट के लिए ऑटोमैटिक प्राइवेसी सेटिंग को पेश किया, जो उनके अकाउंट को प्राइवेट करता है। इसके साथ ही कंपनी ने कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन को भी कठोर किया है, जिससे किशोरों को सेंसिटिव कंटेंट से दूर रखा जा सके। Instagram Algorithm रिसेट कैसे करें? इंस्टाग्राम एल्गोरिद्म रिसेट बटन पर फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। इसका एक्सेस यूजर्स को मिलने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन, यूजर्स मैनुअल तरीके से भी इंस्टाग्राम एल्गोरिद्म को रिसेट कर सकते हैं। यहां हम आपको कुछ तरीके शेयर कर रहे हैं। 1. सर्च हिस्ट्री क्लीयर करके

इंटरेस्ट एडजेस्ट करके

Explore Page रिफ्रेश करके

इंस्टाग्राम की सर्च हिस्ट्री क्लीयर करके यूजर्स एल्गोरिद्म को रिसेट कर सकते हैं। यहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं।सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पर टैप करना है। यहां थ्री लाइन आईकन पर टैप करना है।इसके बाद आपको Your Activity पर टैप कर Recent Searches पर क्लिक करना है।यहां Clear All पर टैप कर यूजर्स अपनी सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि एक बार इसे क्लीयर करने के बाद रिटेन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा।इंस्टाग्राम फीड की एल्गोरिद्म को रिसेट करने के लिए इंटरेस्ट एडजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई पोस्ट आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो थ्री डॉट मैन्यू में क्लिक कर Not Interested पर टैप कर सकते हैं। इसके बाद आपको उस तरह की पोस्ट नहीं दिखेंगी।Explore page पेज रिफ्रेश करने के लिए आपको सबसे पहले सर्च आइकन पर टैप करना है। यहां आपको सर्च बॉक्स के साथ See All पर टैप कर पुराने सर्च को डिलीट करना है। इससे आपको एक्सप्लोर पेज रिफ्रेश हो जाएगा।