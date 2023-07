Featured story

बग की वजह से ठीक से काम नहीं कर रही Apple Watch, ऐसे करें रिसेट, चुटकियों में दूर हो जाएगी परेशानी

How To reset Apple Watch At Home When Not Working Properly अगर आप की महंगी एपल वॉच किसी बग की वजह से ठीक से काम नहीं कर रही है तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। आप बिना एपल स्टोर विजिट किए इसे एक आसान प्रोसेस की मदद से ठीक कर सकते हैं। वॉच को आईफोन की मदद से रिसेट कर सकते हैं।