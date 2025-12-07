नया PVC PAN Card बनवाने का सबसे आसान तरीका, घर के पते पर हो जाएगा डिलीवर
अब पैन कार्ड को नए PVC फॉर्मेट में घर बैठे मंगवाना आसान है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर 'Reprint PAN' ऑप्शन चुनें, अपनी जानकारी भरें और ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। कभी-कभी हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहां हमारा PAN कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है या इतना पुराना हो जाता है कि उसकी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि वह इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता। ऐसे PAN कार्ड को देखकर काफी फ्रस्ट्रेटिंग फील हो सकता है। ऐसे में नया PAN कार्ड बनवाना टाइम लेने वाला और चैलेंजिंग लग सकता है लेकिन आपको बता दें कि यह प्रोसेस पूरी तरह से आसान और ऑनलाइन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN कार्ड को नए PVC फॉर्मेट में अवेलेबल कराया है, जिसके लिए आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं।
आपको कहीं जाने या किसी एजेंट के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। बस कुछ बेसिक जानकारी डालकर, आप अपना नया PAN कार्ड अपने घर पर मंगवा सकते हैं। PVC PAN कार्ड के बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है क्योंकि वे पुराने पेपर कार्ड के मुकाबले ज्यादा सिक्योर और भरोसेमंद हैं। तो, आइए समझते हैं कि यह PVC PAN कार्ड क्या है और आप इसे घर बैठे कैसे ऑर्डर कर सकते हैं।
PVC PAN Card क्या है?
PVC PAN Card और कुछ नहीं बल्कि PAN कार्ड का नया, मॉडर्न और सुरक्षित संस्करण है। यह प्लास्टिक PVC से बना होता है, जो पानी से खराब नहीं होता। ये मुड़ता या फटता नहीं है और लंबे समय तक सही स्थिति में रहता है। साथ ही इसमें QR कोड दिया होता है, जिससे कार्ड की ऑथेंटिसिटी तुरंत चेक की जा सकती है, यानी यह कार्ड दिखने में ATM कार्ड जैसा होता है और काफी मजबूत रहता है।
PVC PAN Card घर बैठे कैसे प्राप्त करें?
अगर आपका PAN कार्ड चोरी हो गया है, खो गया है या खराब हो गया है, तो नया PVC PAN Card बनवाने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले तो आधिकारिक वेबसाइट www.utiitsl.com पर जाएं।
- इसके बाद 'Reprint PAN' या 'Download e-PAN / Reprint PAN' वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें।
- यहां नया या डुप्लीकेट कार्ड मंगाने का ऑप्शन मिलेगा।
- अपनी जानकारी जैसे PAN नंबर, जन्मतिथि, आधार नंबर दर्ज करें।
- इन सभी डिटेल्स को सही-सही भरें।
- इसके बाद PVC PAN Card ऑप्शन सेलेक्ट करें।
- अब आपको केवल ₹50 का चार्ज देना होगा, जिसे UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग से पे किया जा सकता है।
- पेमेंट पूरा होने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
- आपको एक Acknowledgement Number मिलेगा जिससे आप अपने कार्ड का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
कितना समय लगता है डिलीवरी में?
आमतौर पर PVC PAN Card 10 से 15 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट के जरिए आपके एड्रेस पर पहुंच जाता है। कभी-कभी छुट्टी, पिन कोड या वेरिफिकेशन कारणों से थोड़ी देरी भी हो सकती है।
