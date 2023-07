Featured story

काम की फाइल्स के डिलीट होने की नहीं रहेगी चिंता, Android फोन और टैबलेट की मदद से ऐसे निकालें Printout

How to print file from your Android phone or tablet कई बार हमारे फोन में काम की फाइल्स रहती हैं। ऐसे में इन फाइल्स के डिलीट होने का डर बना रहता है। हालांकि किसी काम की जानकारी को सहेज कर रखने के लिए प्रिंटआउट की सुविधा काम आती है। ऐसे में एंड्रॉइड फोन और टैबलेट की मदद से आसानी से प्रिंटआउट निकाला जा सकता है।