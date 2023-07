Smartphone की परफॉर्मेंस से हैं परेशान तो ये तरीका आएगा काम, चकाचक चलने लगेगा आपका डिवाइस

अगर आप फोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप भी जरूर लैगिंग और अन्य समस्याओं का सामना करते होंगे। ऐसे में कई ऐसे कारण हो सकते हैं जो इस समस्या को पैदा कर सकते हैं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके फोन में कैशे काफी ज्यादा हो गई हो। ऐसे में अगर आप अपने स्मार्टफोन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको कैशे क्लीयर करना होगा।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। क्या आप अपने स्मार्टफोन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं? क्या यह बार-बार धीमा हो रहा है या घीरे काम कर रहा है? ऐसे में हो सकता है कि आप अपना ऐप कैशे साफ करके इस समस्या से छुटकारा पा सकें। वैसे हम एंड्राइड यूजर्स को एक तरीके के बारे में बताने जा रहे है, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने फोन में कैशे को क्लीयर कर सकते हैं। आइये जानते हैं कि आप एंड्रॉइड डिवाइस पर अपना कैश कैसे साफ कर सकते हैं। क्यों प्रभावित होती है परफॉर्मेंस एंड्रॉइड स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले हर व्यक्ति के पास बहुत सारे ऐप्स, फाइलें, फोटो, डेटा और न जाने क्या-क्या होता है। जिस कारण फोन काफी धीमा हो जाता है और इसकी परफॉर्मेंस भी प्रभावित होती है। इस समस्या का एक समाधान है कि आप अपने फोन में अधिक स्टोरेज की जगह बनाने के लिए उनके ऐप कैश को साफ करना होगा। फायदेमंद है ये तरीका एंड्रॉइड से ऐप कैश साफ करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह डिस्क लोकेशन को साफ करता है और फोन के परफार्मेंस में सुधार करता है। XDA ने बताया कि ऐसे कई ऐप्स हैं, जो आपकी ऑनबोर्ड मेमोरी को जल्दी भर देते हैं और इससे समय-समय पर ऐप कैश को क्लियर करना करना जरूरी हो जाता है। कैसे क्लियर करें कैशे सबसे पहले अपने एंड्रॉइड डिवाइस पर सेटिंग्स ऐप खोलें।

अब नीचे स्क्रॉल करें और ऐप्स चुनें।

इसके बाद इंस्टॉल किए गए एप्लिकेशन चुनें।

अब वह ऐप ढूंढें, जिससे आप अपना कैश क्लियर करना चाहते हैं।

उस ऐप पर टैप करें और स्टोरेज पर जाएं।

इसके बाद क्लियर स्टोरेज/क्लियर ऐप कैशे पर टैप करें। इसके बाद, एंड्रॉइड डिवाइस पर ऐप कैश क्लियर हो जाएगा। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि हर बार जब आप कैश क्लियर करते हैं, तो आपको सभी रिसोर्स को फिर से डाउनलोड करना होगा।

Edited By: Ankita Pandey