फोन का स्टोरेज हो गया है फुल? बिना फोटो-वीडियो डिलीट किए ऐसे खाली करें कई GB स्पेस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हाल के सालों में, Android ब्रांड्स ने स्टोरेज की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा रैम और बड़े स्टोरेज वाले कई हैंडसेट्स मार्केट में उतारे हैं। चूंकि अब सभी स्मार्टफोन्स में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, इसलिए फोन के स्मूद एक्सपीरियंस के लिए पर्याप्त स्टोरेज होना बहुत जरूरी हो गया है। आज के समय में हाई-क्वालिटी फोटोज, लंबे वीडियोज और भारी-भरकम गेमिंग फीचर्स भी डिवाइसेज में काफी जगह घेरते हैं। इसके अलावा ज्यादातर नए स्मार्टफोन्स से एक्सपैंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन हटा दिया गया है, यानी फोन खरीदने के बाद उसमें अलग से स्पेस बढ़ाने के ज्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं। यहां हम आपको अपने Android स्मार्टफोन में स्पेस खाली करने के आसान तरीके बताने जा रहे हैं।

पहले चेक करें फोन का स्टोरेज यूसेज हर Android स्मार्टफोन में मिलने वाला स्पेस अलग-अलग होता है। कई एंट्री-लेवल मॉडल्स 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आते हैं, वहीं कुछ फ्लैगशिप मॉडल्स में ये 24GB रैम और 1TB तक पहुंच जाता है। फोन की सफाई शुरू करने से पहले ये जान लें कि आपके डिवाइस में असल में कितना स्पेस बचा है। आप Settings > Storage में जाकर और कैटेगरी सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि किन एप्स और फाइल्स ने सबसे ज्यादा जगह घेर रखी है।

ये इंटरफेस अलग-अलग ब्रांड्स के फोन्स में थोड़ा बदल सकता है, लेकिन आपको एप्स, फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स और बाकी फाइल्स का स्टोरेज ब्रेकअप साफ दिख जाएगा। इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि सबसे पहले क्या हटाना है। गैर-जरूरी फोटोज और वीडियोज हटाएं लगभग सभी Android फोन्स में सबसे ज्यादा स्टोरेज फोटोज और वीडियोज ही घेरते हैं। Google Photos इस्तेमाल करने वाले यूजर्स अपने मीडिया का क्लाउड बैकअप ले सकते हैं। एक बार बैकअप पूरा हो जाने के बाद, नई फाइल्स के लिए जगह बनाने के लिए डिवाइस से उनकी लोकल कॉपीज को डिलीट किया जा सकता है। बैकअप किए गए इन फोटो-वीडियो को इंटरनेट कनेक्ट होने पर कभी भी एप के जरिए दोबारा देखा जा सकता है। वहीं, Samsung स्मार्टफोन यूजर्स Samsung Cloud का इस्तेमाल करके डेटा बैकअप और सिंक कर सकते हैं।

सपोर्टेड डिवाइसेज पर यूजर्स Smart Storage फीचर भी ऑन कर सकते हैं, जो फोन में स्पेस कम होने पर बैकअप हो चुकी फोटोज और वीडियोज को खुद-ब-खुद डिवाइस से हटा देता है। इस सुविधा को सपोर्ट करने वाले डिवाइस पर 'सेटिंग्स > स्टोरेज > स्मार्ट स्टोरेज' के जरिए या सीधे गूगल फोटोज एप में 'फ्री अप स्पेस' ऑप्शन के ज़रिए मैनेज किया जा सकता है।

डाउनलोड की गई फिल्में और फाइल्स डिलीट करें फोन में डाउनलोड की गई फिल्में, शोज और डॉक्यूमेंट्स काफी ज्यादा स्पेस रोकते हैं। जिस कंटेंट की आपको अब जरूरत नहीं है, उसे हटा देने से काफी जगह बन जाएगी। उदाहरण के लिए, Google TV एप में Library में जाएं और डाउनलोड किए गए पुराने वीडियोज डिलीट कर दें।

YouTube Music में Library खोलें, डाउनलोड किए गए गाने या प्लेलिस्ट के बगल में थ्री-डॉट मेन्यू पर टैप करें और Remove download को सेलेक्ट करें। इसके अलावा फोन के File Manager में जाकर Downloads फोल्डर से फालतू फाइल्स को हटाया जा सकता है। आप चाहें तो USB केबल की मदद से बड़ी फाइल्स को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बेकार पड़े एप्स को अनइंस्टॉल करें अगर आपके फोन में स्पेस की काफी किल्लत हो गई है और आप बिना फोटो-वीडियो हटाए तुरंत जगह बनाना चाहते हैं, तो अपने फोन के एप्स चेक करें और जिन एप्स का इस्तेमाल आप कभी-कभार ही करते हैं, उन्हें अनइंस्टॉल कर दें।

Play Store में Automatic app archiving ऑन करने से भी स्पेस बचाने में काफी मदद मिलती है। इसके लिए Google Play Store पर अपनी प्रोफाइल खोलें > Settings > General > Automatically archive apps को ऑन कर दें। ये फीचर एप के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखते हुए उसके बड़े हिस्से को हटा देता है, जिससे बाद में जरूरत पड़ने पर आप उसे दोबारा आसानी से रीस्टोर कर सकते हैं।

एप Cache और गैर-जरूरी डेटा क्लियर करें बिना एप डिलीट किए स्टोरेज खाली करने का सबसे बेहतरीन तरीका एप कैशे क्लियर करना है। एप्स में जमा होने वाली टेम्परेरी फाइल्स को हटाने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करें: Settings > Apps में जाएं, किसी एप को सेलेक्ट करें, Storage या Storage and cache खोलें और Clear cache पर टैप करें।