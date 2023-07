Featured story

Youtube पर ऑन रह गई यह सेटिंग तो उड़ जाएगा पूरा डेटा, तुरंत ऐसे करें डिसेबल

How To Disable YouTube Autoplay Setting To save Daily Data कई बार गूगल के पॉपुलर प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर कुछ ऐसी सेटिंग ऑन रह जाती हैं जो यूजर के डेली डेटा को जल्दी खत्म कर सकती हैं। इन सेटिंग में ही एक सेटिंग वीडियो ऑटोप्ले है। इस तरह की सेटिंग कुछ यूजर्स के लिए सुविधा बनती है लेकिन कुछ यूजर्स के लिए परेशानी भर होती है।