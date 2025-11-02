FasTag को एक्टिव रखने के लिए जरूरी है KYV, मोबाइल से ऐसे करें वेरिफिकेशन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी हाईवे पर ट्रैवल करते टाइम Fastag का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। अब सिर्फ KYC (Know Your Customer) ही नहीं, बल्कि KYV (Know Your Vehicle) वेरिफिकेशन भी जरूरी कर दिया गया है। जी हां, सरकार ने Fastag से जुड़े फ्रॉड को रोकने और हर गाड़ी के Fastag की सही पहचान पक्का करने के लिए ये नया सिस्टम लागू किया है। KYV वेरिफिकेशन के बिना आपका Fastag काम नहीं करेगा और आपको टोल प्लाजा पर पूरा टोल फीस भी देना होगा। इसलिए टाइम पर यह प्रोसेस पूरा करना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए पहले समझते हैं कि ये KYV क्या है।

KYV क्या है? दरअसल KYV का मतलब Know Your Vehicle, यानी अपने वाहन की वेरिफिकेशन करना है। इस प्रोसेस के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपका फास्टैग सही वाहन पर लगा है और किसी दूसरे वाहन में उसका गलत यूज तो नहीं किया जा रहा है।

KYV के लिए ये हैं जरूरी डॉक्युमेंट्स इस KYV प्रोसेस को पूरी करने से पहले कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स तैयार रखें, जैसे कि वाहन की RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की डिजिटल कॉपी, VRN (Vehicle Registration Number), चेसिस नंबर और आपके मोबाइल नंबर से लिंक किया गया FasTag अकाउंट डिटेल। इन सभी डॉक्युमेंट्स के साथ आप अपने मोबाइल से ही KYV प्रोसेस पूरा कर सकते हैं।