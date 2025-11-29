Language
    Google Pay में ऐसे जोड़ें कई बैंक अकाउंट, पार हो जाए लिमिट या बैंक सर्वर की हो समस्या; आप रहेंगे टेंशन फ्री!

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:30 AM (IST)

    Google Pay भारत में एक बहुत लोकप्रिय UPI-बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इसमें एक ही प्रोफाइल में कई बैंक अकाउंट जोड़ने की सुविधा मिलती है। इससे पर्सनल और प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन्स को अलग रखना आसान होता है और पेमेंट करते समय अकाउंट चुनने की आजादी मिलती है। बैंक सर्वर की समस्या या लिमिट पार होने पर भी ट्रांजैक्शन संभव रहता है। आइए जानते हैं कि Google Pay में कैसे कई बैंक अकाउंट जोड़े जा सकते हैं।

    Google Pay एक पॉपुलर UPI पेमेंट ऐप है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google Pay भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन्स के लिए सबसे लोकप्रिय UPI-आधारित पेमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक है। इसका एक उपयोगी फीचर ये है कि इसमें एक ही यूजर प्रोफाइल में कई बैंक अकाउंट लिंक किए जा सकते हैं। Google Pay अकाउंट में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट जोड़ने के कई फायदे हैं। ये यूजर्स को अलग-अलग पर्सनल और प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन्स पर नजर रखने देता है और किस अकाउंट से पेमेंट करना है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। कई अकाउंट जोड़ने से बैंक सर्वर की समस्या या UPI लिमिट पार होने जैसी स्थितियों में भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। यूजर्स को पैसे भेजने के लिए एक अकाउंट को डिफॉल्ट सेट करना होता है।

    अगर आप अपने डिजिटल पेमेंट्स को आसान बनाना चाहते हैं, तो Google Pay में कई अकाउंट लिंक करना बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं इसका तरीका:

    Google Pay में कई बैंक अकाउंट कैसे जोड़ें?

    • अपने एंड्रॉयड या iOS डिवाइस पर Google Pay ऐप खोलें।
    • टॉप राइट कॉर्नर में प्रोफाइल आइकन पर टैप करें।
    • Bank account सेलेक्ट करें।
    • Add bank account पर टैप करें।
    • लिस्ट में से अपना बैंक चुनें।
    • अकाउंट्स की लिस्ट में से वह अकाउंट सेलेक्ट करें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं।
    • SMS के जरिए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करें।
    • वेरीफिकेशन के बाद, नया अकाउंट आपके Google Pay अकाउंट में जुड़ जाएगा।

    Google Pay पर पैसे भेजने के लिए अपना प्राइमरी अकाउंट कैसे सेट करें?

    इन स्टेप्स को दोहराकर और भी अकाउंट जोड़े जा सकते हैं। Google Pay पर पैसे भेजने के लिए अपना प्राइमरी अकाउंट सेट या बदलने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

    • Google Pay ऐप पर प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें।
    • बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें।
    • जिस अकाउंट को अपडेट करना चाहते हैं, उस पर टैप करें।
    • नीचे दिए गए ऑप्शन में Set as the primary account पर टैप करें।
    • अब पैसे भेजते समय वही अकाउंट डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। आप सभी लिंक किए गए अकाउंट्स पर पेमेंट्स रिसीव कर पाएंगे।

    Google Pay में कई बैंक अकाउंट जोड़ने से पहले ये ध्यान रखें कि हर बैंक UPI सपोर्ट करता हो और प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हो। सभी लिंक किए गए अकाउंट्स में वही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जो Google Pay पर है, ताकि वेरीफिकेशन हो सके। सेटअप के दौरान बैंक्स SMS चार्ज भी ले सकते हैं। इसके अलावा, बैंक्स के UPI ट्रांजैक्शन लिमिट अलग-अलग होती हैं, इसलिए अपने इस्तेमाल के हिसाब से अकाउंट चुनें। किसी भी बंद या इनएक्टिव अकाउंट को हटाना बेहतर होता है ताकि कंफ्यूजन न हो।

