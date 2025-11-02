हीटिंग रॉड Vs गीजर: कौन करेगा सर्दियों में आपके बिजली बिल की बचत? 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, हर घर में गर्म पानी की जरूरत महसूस होती है। लोग अक्सर हीटिंग रॉड या गीजर खरीदने के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन-सा ऑप्शन सबसे अच्छा है। दोनों का इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए किया जाता है, लेकिन कीमत और सेफ्टी के मामले में दोनों में काफी अंतर है। तो, अगर आप भी हीटिंग रॉड या गीजर खरीदने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और ज्यादा किफायती होगा, तो आइए आज इस बारे में डिटेल में जानते हैं...

हीटिंग रॉड सबसे पहले, हीटिंग रॉड की बात करते हैं। इन्हें बजट-फ्रेंडली ऑप्शन माना जाता है क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं। आप मार्केट में ₹400 से ₹600 के बीच एक अच्छी हीटिंग रॉड खरीद सकते हैं। यह पानी में बाल्टी में डूबी रहकर पानी को गर्म करती है। बिजली की खपत की बात करें तो, 1.5 kW की रॉड अगर 30 मिनट तक इस्तेमाल की जाए, तो लगभग 0.75 यूनिट बिजली खर्च होती है।

अगर आपके एरिया में बिजली का रेट ₹10 प्रति यूनिट है, तो आपको रोजाना लगभग ₹7 से ₹8 का खर्च आएगा, यानी सिर्फ पानी गर्म करने के लिए महीने का बिल लगभग ₹225 से ₹240 होगा। हालांकि, सेफ्टी के नजरिए से यह थोड़ा रिस्की है। रॉड सीधे बिजली सप्लाई से जुड़ी होती है और पानी में डूबी रहती है, इसलिए थोड़ी सी भी लापरवाही से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है।

गीजर दूसरी ओर, गीजर की शुरुआती कीमत हीटिंग रॉड से थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन लंबे समय में यह ज्यादा किफायती और सुरक्षित साबित हो सकता है। एक अच्छे तीन-लीटर इंस्टेंट गीजर की कीमत ₹2000 से ₹4000 के बीच होगी और इसकी पावर रेटिंग लगभग 3 kW होती है।

इस्तेमाल करने पर यह लगभग 0.5 यूनिट बिजली खर्च करता है, जिसका मतलब है कि पानी गर्म करने के लिए आपका मासिक बिजली बिल इससे सिर्फ लगभग ₹150 आएगा। गीजर में ऑटो-कट जैसे फीचर भी होते हैं, जो पानी गर्म होने के बाद बिजली की सप्लाई अपने आप बंद कर देते हैं। इससे बिजली की बर्बादी नहीं होती और ओवरहीटिंग से भी बचाव होता है।

कौन है ज्यादा किफायती और सुरक्षित? कुल मिलाकर, हीटिंग रॉड शुरू में सस्ती लग सकती है, लेकिन लंबे समय में गीजर ज्यादा कॉस्ट-इफेक्टिव होगा। गीजर कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और ऑटो-कट जैसे फीचर्स बिजली बचाने में मदद करते हैं। दूसरी ओर, हीटिंग रॉड तब तक लगातार बिजली इस्तेमाल करती है जब तक उसे मैन्युअल रूप से बंद न कर दिया जाए।