Google के नए Pixel 10 पर मिल रहा 11 हजार से ज्यादा का फ्लैट डिस्काउंट; जानें डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप लेटेस्ट Google फ्लैगशिप स्मार्टफोन, Pixel 10, लेने का सोच रहे थे, तो अभी शायद सबसे सही मौका हो सकता है। Amazon फिलहाल Pixel 10 पर बड़ा डिस्काउंट दे रहा है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो गई है और ये फ्लैगशिप अब काफी बजट-फ्रेंडली हो गया है। आपको बता दें कि Pixel 10 इंडिया में 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च हुआ था। गौर करने वाली बात ये है कि ऐसे ऑफर, खासकर नए फ्लैगशिप डिवाइसेज पर, जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको फोन खरीदने में दिलचस्पी हो तो जल्दी खरीद लें। यहां Pixel 10 डील के बारे में जानकारी दी जा रही है।

Google Pixel 10 पर ये है डील Google Pixel 10 इंडिया में 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था। Amazon फिलहाल इसके Indigo, 12GB RAM और 256GB Storage वेरिएंट पर 11,721 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है, जिससे इसकी कीमत घटकर 68,278 रुपये हो गई है। इसके अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अपनी बचत को और बढ़ाने के लिए आप अपना पुराना स्मार्टफोन भी एक्सचेंज कर सकते हैं।

Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Google Pixel 10 को Tensor G5 चिपसेट से पावर किया गया है, जो 12GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इस फोन में 4,970mAh की बैटरी है, जिसमें 30W फास्ट चार्जिंग और 15W तक की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलती है। डिस्प्ले की बात करें, तो Pixel 10 में 6.3-इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 nits की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट है। इसके अलावा, इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन दिया गया है।