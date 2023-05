Google प्लेटफॉर्म का नहीं कर रहे इस्तेमाल, अब सता रही अकाउंट डिलीट होने की चिंता? ऐसे रख सकते हैं एक्टिव

How To Keep Safe Google Account गूगल ने हाल ही में यूजर्स के लिए एक नया अपडेट शेयर किया था। सालों से इनएक्टिव पड़े गूगल अकाउंट डिलीट होने जा रहे हैं। ऐसे में आप अपने गूगल अकाउंट को कैसे एक्टिव रख सकते हैं बता रहे हैं। (फोटो- जागरण)