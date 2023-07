Featured story

बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन के लिए Calculator App की नहीं जरूरत, Gboard का ये फीचर आएगा iPhone यूजर के काम

Gboard Calculator on iPhone How to use for basic math problems कई बार यूजर को रोजाना की जिंदगी की कुछ बेसिक मैथ्स को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। हालांकि जोड़ने घटाने जैसे कामों के लिए यूजर को कैलकुलेटर ऐप की जरूरत पड़ती है लेकिन कैसा हो अगर स्मार्टफोन यूजर को यह सुविधा कीबोर्ड में ही मिल जाए। जीबोर्ड में यह सुविधा आईओएस यूजर्स को मिलती है।