Fridge Blast Reason: अगर आप भी करते हैं ये 5 गलतियां तो हो जाएं सावधान, नहीं तो बम की तरह फट जाएगा फ्रिज

Fridge Blast Reason कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रिज में कई दिनों से फ्रिज जमा होता रहता है। ऐसे में हमारे फ्रिज में लगातार बर्फ जाम जाती है जो ब्लास्ट का कारण बन जाती है। आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हिन जिसकी वजह से फ्रिज ब्लास्ट होता है। आइए आपको डिटेल में समझाते हैं। (फाइल फोटो-जागरण)

Fridge Blast Reason If you also do these 5 mistakes then be careful

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। गर्मियों के मौसम में रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल भी काफी बढ़ जाता है। आज के समय में शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसके घर में फ्रिज न हों। चाहें मौसम गर्मी को या बरसात हम फ्रिज का इस्तेमाल हर मौसम में करते हैं। फ्रिज में खाना रखने से बर्बादी नहीं होती है। क्या आपको पता है एक छोटी सी लापरवाही कारण इसमें ब्लास्ट हो सकता है। आज की इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिसकी वजह से फ्रिज में ब्लास्ट हो सकता है। इन गलतियों की वजह से ब्लास्ट होता है फ्रिज आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने अपने फ्रिज को ऐसी जगह पर सेट करना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बराबर आती हो। ऐसे में फ्रिज के कंप्रेशर पर दबाव कम पड़ता है। कम दबाव की वजह से फ्रिज ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए आप अपने घर में फ्रिज के लिए पॉवर प्लक का इस्तेमाल करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रिज में कई दिनों से फ्रिज जमा होता रहता है। ऐसे में हमारे फ्रिज में लगातार बर्फ जाम जाती है जो ब्लास्ट का कारण बन जाती है। अगर आपके फ्रिज में ज्यादा बर्फ जम रहा है तो आप उसके टेम्प्रेचर को को कर दें। टेम्प्रेचर कम होने से बर्फ जमाना काम हो जाएगा। अगर आपके फ्रिज में किसी तरह की कोई दिक्कत या रही है तो एक बार कंप्रेसर जरूर चेक कर लें। इस बात का ध्यान जरूर रखें की लोकल मैकेनिक से बनवाने से बचें। क्योंकि ये लोग लोकल पार्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से धमाका हो सकता है। आपने अपने फ्रिज को सर्विस सेंटर ले जाकर दिखा सकते हैं। सर्विस सेंटर में आपको ओरिजनल पार्ट लगाने को मिलते हैं। यदि आप अपने रेफ्रिजरेटर का अक्सर उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन यह अभी भी हर समय चलता है, तो इसे खोलने से पहले इसे बंद कर दें। इससे रेफ्रिजरेटर में विस्फोट का खतरा काफी कम हो जाता है। अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप आने फ्रिज को बंद करके जा सकते हैं। इससे आपका बिजली बील भी बचेगा। आपको रेफ्रिजरेटर का तापमान कभी भी न्यूनतम तापमान पर सेट नहीं करना चाहिए। इस वजह से, रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए कंप्रेसर को अधिक दबाव डालना पड़ता है। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से फ्रिज ब्लास्ट कर जाता है।

Edited By: Anand Pandey