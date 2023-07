Emergency SOS Setting In Android कई बार जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो किसी तरह की परेशानी में फंस जाते हैं ऐसे समय में हाथ में पकड़ा स्मार्टफोन काम आ सकता है। किसी परेशानी में लॉक्ड फोन से जल्दी कॉल नहीं की जा सकती है ऐसे में फोन की एक खास सेटिंग आपके काम आ सकती है। यह सेटिंग Emergency SOS है।

Emergency SOS Setting In Android Phone Know Step By Step Process

