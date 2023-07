एलन मस्क ने बताया xAI को ट्रेनिंग देने के लिए करेंगे पब्लिक ट्वीट का इस्तेमाल, Google और OpenAI पर लगाए आरोप

एलन मस्क ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंंपनी xAI के बारे में बताया कि उनका फोकस बेहतर AI मॉडल बनाने पर है। इसके साथ ही उन्होंने का कि कंपनी अपने AI को ट्रेनिंग देने के लिए पब्लिक ट्वीट का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने गूगल और ओपनएआई पर इंसानों को खतरे में डालने का भी आरोप लगाया। उनका यह भी कहना था कि xAI ट्विटर और टेस्ला के साथ मिलकर काम करेगी।

Elon Musk said that he will use public tweets to train xAI.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। एलन मस्क ने बीते दिनों अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी शुरू करने का एलान किया था। अब उन्होंने बताया है कि वह इसके जरिए ‘ब्रह्मांड के समझना’ चाहते हैं। उन्होंने Twitter Space में 90 मिनट लंबे ऑडियो चैट में पहली बार इसे लेकर विस्तार से बात करते हुए कंपनी की प्लानिंग शेयर की है। पब्लिक ट्वीट का करेंगे इस्तेमाल एलन मस्क ने बताया कि वह अपने एआई मॉडल को ट्रेंड करने के लिए पब्लिक ट्वीट्स का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले उन्होंने दूसरी कई कंपनियों पर ट्विटर का डेटा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। यहीं कारण था कि उन्होंने ट्विटर पर यूजर्स के ट्वीट देखने को लेकर लिमिट लगाई है। एलन मस्क का कहना है कि उनकी नई कंपनी ट्विटर और टेस्ला के साथ मिलकर काम करेगी। इसके साथ ही AI मॉडल की ट्रेनिंग के लिए पब्लिक ट्वीट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही टेस्ला भी एआई सॉफ्टवेयर पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि वे बेहतर आर्टिफिशियल जेनरल इंटेलिजेंस (AGI) तैयार करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके पास इंसानों की तरह समस्याओं का समाधान निकालने की क्षमता होगी। उनका कहना था कि गूगल, ओपनएआई अपने एआई मॉडल के जरिए इंसानों को खतरे में डाल दिया है। ऐसे में उनकी कंपनी एक अच्छे AI के निर्माण में लगी हुई है। xAI में कौन हैं कर्मचारी एलन मस्क की AI कंपनी में AI से जुड़ी बड़ी कंपनियों के अनुभवी कर्मचारियों को काम पर रखा गया है। इनमें डीपमाइंड के अल्फाकोड, ओपनएआई के GPT 3.5 और GPT 4 जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर चुके कर्मचारी मौजूद हैं। OpenAI से एलन का नाता बता दें कि अपने AI चैटबॉट सुर्खियों में आने वाली कंपनी OpenAI से एलन मस्क का भी नाम जुड़ा है। साल 2015 में वह कंपनी के को-फाउंडर थे। हालांकि टेस्ला को लेकर हितों में टकराव के चलते साल 2018 में उन्होंने ओपनएआई से किनारा कर लिया था।

Edited By: Subhash Gariya