BT Calling Smartwatch Under 1500: भीड़ में भी जरूरी कॉल नहीं होगी मिस, कलाई में पहनी स्मार्टवॉच करेगी काम आसान

BT Calling Smartwatch Under 1500 आज कल कम बजट में भी ब्लूटुथ कॉलिंग वाली स्मार्टवॉच के बढ़िया ऑप्शन मिल रहे हैं। ब्लूटुथ कॉलिंग फीचर के साथ यूजर को कॉलिंग में सहूलियत मिलती है। कई बार भीड़ में फंसे होने या दौड़ते समय जरूरी कॉल को रुक कर रिसीव करने की जरूरत होती है। इन स्मार्टवॉच के साथ यूजर को फोन कान में लगाने की जरूरत ही खत्म हो जाती है।

BT Calling Smartwatch Under 1500 boat, Ptron, Noise

नई दिल्ली, टेक डेस्क। बजट कम है और इस कम बजट में ही एक बढ़िया ब्लूटुथ कॉलिंग स्मार्टवॉच खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। आपके लिए 1500 रुपये के बजट में कुछ बढ़िया स्मार्टवॉच के बारे में ही बता रहे हैं। इन स्मार्टवॉच के साथ आप अपनी फिटनेस का भी ख्याल रख सकते हैं- 1500 रुपये के बजट में कौन-सी स्मार्टवॉच खरीदें? boAt Wave Style 1500 रुपये के बजट में boAt Wave Style को खरीद सकते हैं। boAt की ये स्मार्टवॉच 7 दिन की बैटरी लाइफ और एक डेडिकेटेड ब्लूटुथ कॉलिंग चिप के साथ आती है। वॉच में 10 कॉन्टेक्टस को सेव करने की सुविधा मिलती है। वॉच में यूजर को 600 से ज्यादा वॉच फेस, मल्टीपल स्पोर्टस मोड्स जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। बॉट की ये वॉच 1.69 इंच के स्कॉयर एचडी डिस्प्ले के साथ आती है। PTron Force X10 1500 रुपये के बजट में boAt Wave Style को खरीद सकते हैं। PTron की ये स्मार्टवॉच ब्लूटुथ कॉलिंग फीचर के साथ आती है। ये वॉच 1.7 इंच के फुल टच कलर डिस्प्ले के साथ आती है। वॉच में यूजर को 150 से ज्यादा वॉच फेस मिलते हैं। इस वॉच के साथ यूजर को हेल्थ और फिटनेट को ट्रैक करने की सुविधा भी मिलती है। Noise Vivid कम बजट में Noise Vivid की ब्लूटुथ कॉलिंग स्मार्टवॉच को खरीद सकते हैं। Noise Vivid की ये स्मार्टवॉच 7 दिन की बैटरी लाइफ और 100 से ज्यादा वॉच फेस के साथ आती है। स्मार्टवॉच में यूजर को AI Voice Assistant, Heart Rate Monitoring जैसे फीचर की सुविधा मिलती है। Fire-Boltt Phoenix Pro 1500 रुपये के आसपास ही फायर-बोल्ट की Fire-Boltt Phoenix Pro को खरीदा जा सकता है। मेटल बॉडी के साथ आने वाली इस स्मार्टवॉच में 120 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स, AI Voice Assistant, Heart Rate Monitoring जैसी सुविधाएं मिलती हैं। वॉच सिंगल चार्ज में 7 दिन तक इस्तेमाल की जा सकती है। beatXP Marv Neo कम बजट में beatXP Marv Neo को खरीद सकते हैं। यह स्मार्टवॉच ब्लूटुथ कॉलिंग फीचर और Smart AI Voice Assistant के साथ आती है। वॉच में यूजर को 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स की सुविधा मिलती है। यह वॉच फास्ट चार्जिंग फीचर के साथ आती है।

