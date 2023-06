Window और Split के अलावा मिलते हैं ये चार तरह के AC, खरीदने से पहले जान लीजिए नफा नुकसान

Types of AC Available in Market अभी तक आपने सिर्फ स्प्लिट विंडोऔर टावर एसी के बारे में ही सुना होगा। लेकिन आज हम आपको 5 और एसी (Types of AC) के बारे में बताने वाले हैं। इंसक इस्तेमाल अलग-अलग जगहों पर होता है। (फोटो-जागरण)