Airtel vs Jio vs BSNL: किस कंपनी का ब्रॉडबैंड प्लान है सबसे सस्ता और अच्छा?
COVID-19 महामारी ने भारत में काम करने और पढ़ाई करने के तरीके को बदल दिया, जिससे ब्रॉडबैंड कनेक्शन अब एक जरूरी सर्विस बन गई है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए Airtel, Jio और सरकारी कंपनी BSNL ने कई सस्ते और भरोसेमंद ब्रॉडबैंड प्लान ऑफर करते हैं। यहां हम तीनों कंपनियों के एंट्री-लेवल प्लान्स की तुलना कर रहे हैं, ताकि आप अपने लिए सही ऑप्शन चुन सकें।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। COVID-19 महामारी के बाद से भारत के वर्किंग कल्चर में काफी बदलाव आया है। रिमोट वर्क और ऑनलाइन क्लासेज अब कई लोगों के लिए नया नॉर्म बन गए हैं। इसके चलते ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक जरूरी सर्विस बन गई हैं। इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, देश की प्रमुख टेलिकॉम कंपनियां जैसे Airtel और Jio ने अलग-अलग बजट, डेटा इस्तेमाल की आदतों और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार कई ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किए हैं। वहीं सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) भी इस प्रतिस्पर्धा में सक्रिय रूप से शामिल है, खासकर सेमी-अर्बन और ग्रामीण इलाकों में।
अगर आप एक सस्ता और भरोसेमंद एंट्री-लेवल ब्रॉडबैंड ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों ऑफर करे, तो Airtel, Jio, और BSNL के पास वैल्यू-फॉर-मनी प्लान्स हैं। यहां हम तीनों के सबसे किफायती प्लान्स की तुलना कर रहे हैं ताकि आप अपने लिए सही प्लान चुन सकें।
Airtel vs Jio vs BSNL: एंट्री-लेवल ब्रॉडबैंड ऑप्शन्स
Airtel
Airtel Xstream Fibre का सबसे सस्ता प्लान 499 रुपये प्रति माह से शुरू होता है। इसमें 40Mbps स्पीड और अनलिमिटेड डेटा मिलता है। इस प्लान में Perplexity Pro AI और Google One सब्सक्रिप्शन जैसे एडिशनल फायदे भी शामिल हैं।
Airtel का 699 रुपये वाला प्लान और ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, जिसमें Jio Hotstar, Zee5 Premium, Airtel Xstream, Google One (100GB क्लाउड स्टोरेज) और Perplexity Pro AI एक्सेस शामिल हैं। यह प्लान भी 40Mbps स्पीड और अनलिमिटेड डेटा के साथ आता है।
Jio
दूसरी ओर, JioFiber का एंट्री-लेवल ब्रॉडबैंड प्लान 399 रुपये प्रति माह का है, जिसमें 30Mbps स्पीड और अनलिमिटेड डेटा मिलता है। हालांकि, इस बेसिक प्लान में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस शामिल नहीं है।
अगर आप ज्यादा स्पीड चाहते हैं, तो आप 699 रुपये वाले प्लान को चुन सकते हैं, जो 100Mbps स्पीड और अनलिमिटेड डेटा ऑफर करता है (30 दिन के लिए वैलिड)। वहीं, कंपनी के 999 रुपये वाले प्लान में 150Mbps स्पीड और अनलिमिटेड डेटा मिलता है।
BSNL
सरकारी कंपनी BSNL Bharat Fiber भी शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के यूजर्स के लिए सस्ते ब्रॉडबैंड प्लान्स पेश करती है। इसका एक पॉपुलर प्लान 449 रुपये प्रति माह का है, जिसमें 30Mbps स्पीड और अनलिमिटेड डेटा मिलता है।
नए यूजर्स के लिए BSNL के दो बजट प्लान भी हैं- 249 रुपये और 299 रुपये प्रति माह, जो क्रमशः 10GB और 20GB डेटा देते हैं। दोनों में 25Mbps स्पीड है और ये केवल फर्स्ट-टाइम यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा, BSNL का 399 रुपये प्लान भी है, जिसमें 40Mbps स्पीड और 1,400GB डेटा कैप दी गई है, जो खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए है।
तीनों में से, Jio का 399 रुपये वाला एंट्री-लेवल प्लान सबसे सस्ता है। हालांकि, Airtel का बेस प्लान 499 रुपये में थोड़ा महंगा है, लेकिन इसमें फास्ट स्पीड और एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। वहीं, ग्रामीण इलाकों के यूजर्स के लिए BSNL अभी भी एक भरोसेमंद ऑप्शन है, क्योंकि ये व्यापक कवरेज और कम डेटा यूजर्स के लिए खास तौर पर बनाए गए सस्ते प्लान्स ऑफर करता है।
