Airtel: 200 रुपये में YouTube Premium और Apple Music, साथ में 28 दिन की वैलिडिटी, 30GB डेटा और 20 OTT एप्स भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। भारत के मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर Bharti Airtel ने अपने 200 रुपये वाले Box Office पैक को और बेहतर बना दिया है। कंपनी ने बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के इसमें YouTube Premium और Apple Music के बेनिफिट्स जोड़ दिए हैं, जिससे मौजूदा कीमत पर ही सब्सक्राइबर्स के लिए एंटरटेनमेंट के ऑप्शन काफी बढ़ गए हैं। ये Airtel प्रीपेड पैक मोबाइल डेटा के साथ कई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन को जोड़ता है, जिससे ये उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है जो एक ही रीचार्ज के जरिए वीडियो और म्यूजिक दोनों का मजा लेना चाहते हैं।

Airtel 200 रुपये वाले Box Office पैक की डिटेल्स ये पैक 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 30GB हाई-स्पीड (4G/5G) डेटा ऑफर करता है। इसके बंडल बेनिफिट्स में 28 दिनों के लिए YouTube Premium शामिल है, जो ऐड-फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग, बैकग्राउंड प्लेबैक और ऑफलाइन डाउनलोड्स की सुविधा देता है। इसके साथ ही इसमें छह महीने के लिए Apple Music का एक्सेस भी मिलता है, जिससे यूजर बिना किसी विज्ञापन के म्यूजिक स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं।

OTT बेनिफिट्स दूसरे बेनिफिट्स में Prime Video Mobile Edition, JioHotstar Mobile और ZEE5 Premium शामिल हैं, जिनमें से हर एक का 28 दिनों का सब्सक्रिप्शन मिलता है। इस पैक में Aha Premium और Airtel Xstream Play Premium के जरिए 18 से ज्यादा OTT सर्विसेज का एक्सेस भी शामिल है।

Airtel 200 रुपये वाले Box Office पैक के बेनिफिट्स: पैक टाइप: प्रीपेड डेटा पैक, Airtel Box Office पैक

कोर बेनिफिट्स: 30GB हाई-स्पीड डेटा। तय कोटे के बाद डेटा इस्तेमाल करने पर 50 पैसे प्रति MB का चार्ज लगेगा।

वैलिडिटी: 28 दिन।

हर दिन का इफेक्टिव खर्च: लगभग 7.14 रुपये। सब्सक्रिप्शन और बेनिफिट्स YouTube Premium: 28 दिनों का सब्सक्रिप्शन, जिसमें ऐड-फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग, बैकग्राउंड प्लेबैक और ऑफलाइन डाउनलोड्स मिलते हैं।

Apple Music: छह महीने का सब्सक्रिप्शन, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा गानों का ऐड-फ्री एक्सेस मिलता है। ये फ्री बेनिफिट लाइफटाइम केवल एक बार ही क्लेम किया जा सकता है।

Prime Video Mobile Edition: 28 दिनों का सब्सक्रिप्शन, जो एक डिवाइस पर Ads के साथ SD-क्वालिटी स्ट्रीमिंग ऑफर करता है।

Zee5 Premium: 28 दिनों का सब्सक्रिप्शन, जिससे कई डिवाइसेज पर लेटेस्ट फिल्में और सीरीज स्ट्रीम की जा सकती हैं।

JioHotstar Mobile: 28 दिनों का सब्सक्रिप्शन, जिसमें लाइव स्पोर्ट्स, फिल्में, एक्सक्लूसिव हॉटस्टार स्पेशल और बहुत कुछ देखा जा सकता है।

Airtel Xstream Play Premium: Airtel Xstream Play Premium के जरिए 18 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का 28 दिनों का एक्सेस, जिनमें Sony LIV, Lionsgate Play, Aha, Chaupal, Sun NXT और अन्य शामिल हैं। Airtel के 200 रुपये वाले पैक में क्या नया है? Airtel ने रीचार्ज की कीमत बढ़ाए बिना अपने मौजूदा 200 रुपये वाले Box Office पैक में YouTube Premium और Apple Music के फायदे जोड़े हैं। इन नए जुड़ावों ने पैक के एंटरटेनमेंट ऑप्शन्स का दायरा बढ़ा दिया है, जिससे वीडियो स्ट्रीमिंग, म्यूजिक और मोबाइल डेटा एक ही रीचार्ज के तहत मिल जाते हैं।

कॉन्क्लूजन: Airtel का 200 रुपये वाला Box Office पैक 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 30GB डेटा देना जारी रखे हुए है। जहां ज्यादातर बंडल एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स 28 दिनों के लिए उपलब्ध हैं, वहीं Apple Music छह महीने के फायदे के साथ आता है जिसे ऑफर डिटेल्स के मुताबिक लाइफटाइम सिर्फ एक बार फ्री में क्लेम किया जा सकता है।