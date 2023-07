12GB रैम और स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 SoC प्रोसेसर के साथ Nubia का नया फोन लॉन्च, मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप

ZTE Nubia Z50S Pro Launched स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर सेंसर है और यह 5100mAh की बैटरी है। फोन 12GB रैम + 256GB स्टोरेज 12GB रैम + 1TB स्टोरेज और 16GB रैम + 1TB स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। को CNY 3699 (लगभग 42300 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है।

ZTE backed Nubia has launched a new Z50S Pro smartphone in China

