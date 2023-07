Xiaomi ने भारत में लॉन्च किए 32 इंच, 40 इंच और 43 इंच के सस्ते स्मार्ट टीवी, जानें कीमत और खूबियां

Xiaomi ने भारत में तीन स्मार्ट टीवी- 32 इंच 40 इंच और 43 इंच के टीवी लॉन्च किए हैं। ये तीनों टीवी कंपनी ने अपने A-series के तहत पेश किए हैं। यह कंपनी की अफोर्डेबल टीवी रेंज हैं। शाओमी के लेटेस्ट स्मार्ट टीवी को लॉन्च ऑफर के साथ मात्र 13999 की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। तीनों टीवी Google TV प्लेटफॉर्म पर रन करते हैं।

Xiaomi A-series Smart Tv's Launched in India, Check Price and features.

