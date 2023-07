Sony WF C700N: 15 घंटे बैटरी लाइफ के साथ सोनी के नए ईयरबड्स लॉन्च, मिलेगा मल्टी पॉइंट कनेक्शन फीचर

Sony launched a New Truly Wireless Earbuds सोनी ने आज भारत में नया वायरलेस नॉइज़ कैंसिलिंग ईयरबड Sony WF-C700N लॉन्च किया है। ये नए ईयरबड्स ब्लैक व्हाइट लैवेंडर और सेज ग्रीन कलर ऑप्शन में आते हैं। आप चार्जिंग केस के साथ 20 घंटे की अतिरिक्त बैटरी लाइफ की उम्मीद कर सकते हैं। आइए इसके खास फीचर्स के बारे में डिटेल से नजर डालते हैं। (फाइल फोटो- Sony)

Sony has officially launched a new truly wireless noise cancelling earbuds the Sony WF C700N in India today

नई दिल्ली, टेक डेस्क। सोनी ने आज भारत में ऑफिशियल तौर पर एक नया वायरलेस नॉइज़ कैंसिलिंग ईयरबड, Sony WF-C700N लॉन्च किया है। नया लॉन्च किया गया Sony WF-C700N 5 मिमी ड्राइवरों से लैस है जो अपने छोटे आकार के बावजूद पॉवरफुल बास और क्लियर वॉइस के साथ आता है। इन नए ईयरबड्स में स्प्लैश रेजिस्टेंस, नॉइज़ कैंसलेशन सपोर्ट और 15 घंटे तक की बैटरी लाइफ के लिए IPX4 रेटिंग भी है। आइए लॉन्च हुए नए ईयरबड्स के फीचर्स और कीमत पर एक नजर डालते हैं। भारत में Sony WF-CN700N की कीमत Sony WF-CN700N की कीमत 8,990 रुपये है। ये नए ईयरबड्स ब्लैक, व्हाइट, लैवेंडर और सेज ग्रीन कलर ऑप्शन में आते हैं। Sony WF-CN700N ईयरबड्स भारत में 15 जुलाई से Sony रिटेल स्टोर्स, प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर्स, shopatsc पोर्टल और अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। Sony WF-CN700N स्पेसिफिकेशन नया Sony WF-CN700N ईयरबड्स 5mm ड्राइवर्स के साथ आता है। यूजर्स सोनी हेडफ़ोन ऐप के माध्यम से ईक्यू सेटिंग्स को भी बदल सकते हैं। इसके अलावा, इन ईयरबड्स में नॉइज़-कैंसलेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, जो बैकग्राउंड शोर को कम कर सकता है। यूजर्स एक बटन की मदद से बैकग्राउंड नॉइज़ मोड पर भी स्विच कर सकते हैं। इन नए ईयरबड्स को आराम और स्थिरता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। केस आकार में छोटा है, और आप इसे आसानी से जेब या बैग में ले जा सकते हैं। Sony WF-CN700N के फीचर्स Sony WF-CN700N में मल्टीपॉइंट कनेक्शन फीचर भी है, जिसकी मदद से ईयरबड्स को एक ही समय में दो ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इन ईयरबड्स को स्प्लैश रेजिस्टेंस के लिए IPX4 रेटिंग भी मिली हुई है। सोनी का दावा है कि ये नए ईयरबड्स 15 घंटे तक चल सकते हैं। 10 मिनट तक की फास्ट चार्जिंग के साथ, आप 1 घंटे के प्लेबैक की उम्मीद कर सकते हैं। आप चार्जिंग केस के साथ 20 घंटे की अतिरिक्त बैटरी लाइफ की उम्मीद कर सकते हैं। नॉइज़ कैंसलेशन चालू होने पर, ईयरबड 7.5 घंटे की बैटरी लाइफ प्रदान करते हैं, जबकि इसे बंद करने पर, यूजर्स 10 घंटे तक की बैटरी लाइफ की उम्मीद कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में फास्ट पेयर सपोर्ट, ब्लूटूथ v5.2 और गूगल असिस्टेंट और सिरी सपोर्ट भी है।

