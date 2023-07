NoiseFit Mettle जबरदस्त लुक के साथ कम दाम में लॉन्च, मिलते हैं ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे एडवांस फीचर्स

NoiseFit Mettle स्मार्टवॉच 240 x 240 पिक्सल के रिजॉल्यूशन के साथ 1.4 इंच की एचडी राउंड स्क्रीन के साथ आती है जो शार्प विजुअल और वाइब्रैंट कलर प्रदान करती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये स्मार्टवॉच ब्लूटूथ v5.3 सपोर्ट करती है जो Compatible Devices के साथ सीमलेस वायरलेस पेयरिंग को सक्षम करती है। NoiseFit Mettle स्मार्टवॉच की शुरुआती कीमत 2499 रुपये है।

NoiseFit Mattle smartwatch launched in India check details

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। पिछले हफ्ते NoiseFit Twist Pro और NoiseFit Twist Pro स्मार्टवॉच लॉन्च करने के बाद, ब्रांड ने भारत में अपने पोर्टफोलियो में NoiseFit Mettle नाम से एक और स्मार्टवॉच पेश कर दी है। यह स्मार्टवॉच क्लासिक मेटल स्ट्रैप वॉच डिजाइन का दावा करती है और ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट के साथ आती है। कैसी है NoiseFit Mettle, आइए जान लेते हैं। NoiseFit Mettle के स्पेसिफिकेशन NoiseFit Mettle स्मार्टवॉच 240 x 240 पिक्सल के रिजॉल्यूशन के साथ 1.4 इंच की एचडी राउंड स्क्रीन के साथ आती है, जो शार्प विजुअल और वाइब्रैंट कलर प्रदान करती है। ये डिस्प्ले 550 निट्स की ब्राइटनेस तक पहुंचने में सक्षम है, जो ब्राइट आउटडोर कंडीशन में भी क्लियर विजिबिलिटी सुनिश्चित करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये स्मार्टवॉच ब्लूटूथ v5.3 सपोर्ट करती है, जो Compatible Devices के साथ सीमलेस वायरलेस पेयरिंग को सक्षम करती है। ये नॉइज ट्रू सिंक तकनीक का उपयोग करके ब्लूटूथ कॉलिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे यूजर सीधे अपनी स्मार्टवॉच से कॉल कर सकते हैं और कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। NoiseFit Mettle के फीचर NoiseFit Mettle स्मार्टवॉच एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए कम्पैटबल है। इसे 100 से अधिक वॉच फेस के साथ, यूजर अपनी स्टाइल और प्राथमिकताओं से मेल खाने के लिए अपनी स्मार्टवॉच को कस्टमाइज कर सकते हैं। जब स्वास्थ्य ट्रैकिंग की बात आती है, तो NoiseFit Mettle निरंतर 24×7 हर्ट रेट मॉनिटरिंग, ​​SpO2 मॉनिटरिंग, ​​​​स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक फीमेल साइकिल ट्रैकर दिया गया है। साथ ही, कंपनी ने फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के लिए अपनी इस स्मार्टवॉच को कई स्पोर्ट मोड के साथ पेश किया है। NoiseFit Mettle स्मार्टवॉच प्रभावशाली बैटरी लाइफ का दावा करती है, जो एक बार चार्ज करने पर 7 दिनों तक चलने में सक्षम है। हालांकि, ब्लूटूथ कॉलिंग का उपयोग करते समय, बैटरी जीवन लगभग 2 दिनों तक कम हो जाता है। कीमत और उपलब्धता NoiseFit Mettle स्मार्टवॉच की शुरुआती कीमत 2,499 रुपये है। ये एलीट सिल्वर, एलीट ब्लू, एलीट ब्लैक और एलीट निकेल रंगों में उपलब्ध है। इस स्मार्टवॉच को 14 जुलाई को दोपहर 12 बजे से नॉइज वेबसाइट और फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, स्मार्टवॉच खरीदने वाले पहले 500 ग्राहकों को 200 रुपये की छूट मिलेगी।

Edited By: Rammohan Mishra