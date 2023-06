45 घंटे की बैटरी लाइफ और नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ आता है ये Noise ईयरबड, कीमत 800 रुपये से कम

Noise ने भारत में अपने नए ईयरबड्स को लॉन्च कर दिया है। इस ईयरबड में आपको 45 घंटे की बैटरी लाइफ और मैट और क्रोम फिनिश के साथ एक एर्गोनोमिक डिजाइन है। ये ट्रू वायरलेस ईयरबड्स 1 जुलाई से Myntra और gonoise.com पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कंपनी का कहना है कि 10 मिनट के चार्ज के साथ यूजर्स इसे 120 मिनट तक इस्तेमाल कर सकते हैं।

Noise Buds Aero launched in india with 45 hours battery life, know the features and other details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। नॉइज ने भारत में किफायती ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, नॉइज बड्स एयरो की अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया है। यह ईयरबड्स गेमिंग मोड के साथ आते हैं और कुल 45 घंटे का बैटरी बैकअप (चार्जिंग केस के साथ) देने का वादा करते हैं। ईयरबड्स वॉटर-रेसिस्टेंट डिज़ाइन के साथ आते हैं और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 को सपोर्ट करते हैं। Noise Buds Aero की कीमत नॉइज बड्स एयरो 799 रुपये की कीमत के साथ आता है और ग्राहक ईयरबड्स को चारकोल ब्लैक और स्नो व्हाइट रंग विकल्पों में खरीद सकते हैं। ट्रू वायरलेस ईयरबड्स 1 जुलाई से Myntra और gonoise.com पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, नॉइज़ के सह-संस्थापक, अमित खत्री ने कहा कि नॉइज में हमारा दृढ़ लक्ष्य उच्च क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाना है, जो कंज्यूमर्स की एक विस्तृत सीरीज के लिए असाधारण मूल्य और अपील देते हैं। नए नॉइज बड्स एयरो गेमर्स और संगीत प्रेमियों के लिए आदर्श ऑडियो एक्सेसरी हैं। नॉइज बड्स एयरो के स्पेसिफिकेशंस नॉइज बड्स एयरो में मैट और क्रोम फिनिश के साथ एक एर्गोनोमिक डिज़ाइन है। ट्रू वायरलेस ईयरबड्स 13mm ड्राइवर के साथ आते हैं और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 को सपोर्ट करते हैं। ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हाइपरसिंक तकनीक के साथ आते हैं, जो केस खुलते ही आसानी से पेयर हो जाते हैं। ईयरबड्स एन्वारमेंटल नॉइस कैंसिलेशन के साथ भी आते हैं, जो गाने सुनते समय या कॉल का जवाब देते समय बैकग्राउंट शोर को रोकता है। इसके अलावा नॉइज बड्स एयरो केवल 50ms की लो लेटेसी के साथ एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह ट्रू वायरलेस ईयरबड्स चार्जिंग केस के साथ कुल 45 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक दे सकते हैं। ईयरबड्स फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं और 10 मिनट के चार्ज के साथ यूजर्स 120 मिनट के प्लेटाइम का आनंद ले सकते हैं।

Edited By: Ankita Pandey