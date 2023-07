Infinix ने भारत में 32 इंच और 43 इंच के दो नए टीवी लॉन्च किए हैं। इन स्मार्ट टीवी की सेल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर अगले महीने 2 अगस्त से शुरू होगी। इनफिनिक्स का 32 इंच साइज वाला टीवी 10999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। जबकि 43 इंच का 4K टीवी 20999 रुपये में आता है।

Infinix launched Smart TVs with webOS in India at starting price Rs 10,999.

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Infinix ने भारत में अपने दो नए स्मार्ट टीवी लॉन्च किए हैं। Infinix के लेटेस्ट टीवी 32 इंच और 43 इंच के साइज में आते हैं, जिन्हें WebOS के साथ पेश किया गया है। इन टीवी में Netflix, Prime Video, Disney+Hotstar, YouTube जैसे ऐप्स प्री इंस्टॉल आते हैं। यहां हम आपको इनफिनिक्स के नए लॉन्च टीवी की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। कीमत और उपलब्धता इनफिनिक्स के 32-इंच Infinix W1 स्मार्ट टीवी को कंपनी ने भारत में 10,999 रुपये की कीमत में पेश किया है। इसके साथ ही 43-इंच 4K मॉडल को 20,999 रुपये की कीमत में पेश किा गया है। इन दोनों टीवी की सेल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर 2 अगस्त से शुरू होगी। Infinix W1 QLED TV फीचर्स Infinix W1 QLED TV दो साइज 32-इंच और 43-इंच में उपलब्ध हैं। 32" HD मॉडल में QLED डिस्प्ले मिलती है, जो RealTek Quad चिपसेट पर रन करता है। Infinix WebOS 43 इंच 4K मॉडल UHD टीवी Realtek Quad Core के साथ आता है। इनफिनिक्स के टीवी में 1GB की रैम और 8GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। ये दोनों टीवी WebOS पर रन करते हैं, जिसमें Netflix, Prime Video, Disney+Hotstar, YouTube और दूसरे ऐप्स प्री-इंस्टॉल आते हैं। Infinix W1 QLED TV को कंपनी ने मैजिक रिमोट के साथ पेश किया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स टीवी को जेस्चर और वॉइस कमांड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। Infinix W1 QLED Tv में 20W स्पीकर दिया गया है, जिसे Dolby Audio ने ट्यून किया है। Infinix Zero Book 13 लॉन्च Infinix ने हाल ही में Zero Book 13 लैपटॉप को भारत में लॉन्च किया था। ये लैपटॉप 13th जेनेरेशन इंटेल प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है। इसके साथ ही इसमें ग्राफिक्स के लिए Iris Xe ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है। यह लैपटॉप स्टायलिश मैटल बॉडी डिजाइन के साथ पेश किया गया है।

Edited By: Subhash Gariya